Instagram: Los relojes que presume Floyd Mayweather Jr y que causan polémica

Siempre causa polémica. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. compartió un video dedicado a sus 'haters' y presumió su colección personal compuesta por 40 costosos relojes.

En el video, 'Money' inicia hablándole a sus seguidores "No saben, esto es una locura. La gente siempre está detrás de mí, viendo lo que hago, lo que no hago, lo que tengo y lo que no tengo. Seguiré en camino y no me meteré con nadie y no quiero que nadie se meta conmigo. Luego sacó dos maletines grandes, "Si me voy de vacaciones será mi culpa, pero si me voy de vacaciones 30 días, llevaré 30 relojes conmigo. Y si me voy diez días más, pues llevo diez relojes más (sacando un maletín más)".

Una vez cerrados sus maletines, el invicto exluchador señaló su muñeca y añadió: "Pero luego diré, ¡diablos! también tengo un reloj de 1.8 millones de dólares aquí".

Mayweather culminó su video con una último mensaje "Es más, para ustedes los odiadores del día, aquí tengo 50 mil dólares", mostrando un fajo de billetes y arrojándolos sobre una cama.

El video subido a su cuenta de Instagram cuenta con más de 3.5 millones de reproducciones y miles de comentarios. Los usuarios critican las excentricidades del boxeador y sus constantes publicaciones en búsqueda de atención.