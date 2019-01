Sindicato de futbolistas hace importante advertencia para jugadores agremiados

Este lunes fue lanzada oficialmente la Liga 1, nuevo nombre que llevará el campeonato anteriormente conocido como Torneo Descentralizado. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció muchos cambios con respecto a ediciones pasadas, sin embargo un detalle preocupó a muchos.

El actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, dejó clara su intención de eliminar la quita de puntos a equipos que incurran en deudas. Esta afirmación prendió las alarmas en varios sectores del fútbol peruano, por la posibilidad de tener varios clubes endeudándose, sabiendo que su puesto en la tabla de posiciones no se vería afectado.

Una de las entidades que han reaccionado, es la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) que mediante un comunicado propalado en su cuenta de Twitter hace un llamado a sus futbolistas inscritos.

"¡Si no tienes copia de tu contrato,no estás protegido! Una copia firmada por ambas partes es la única forma de valer lo acordado. No empieces a trabajar si no tienes copia de tu contrato. Una lesión o un directivo sin valores morales te puede dejar fuera ¡Al futbolista se le respeta!", se puede leer en el post de Twitter.

De esta manera, la SAFAP busca advertir a sus jugadores para estar atentos a ciertas irregularidades en las que pueden incurrir los dirigentes de los equipos peruanos. En ese sentido, un comunicado anterior, también hace un llamado de atención sobre los 'dobles contratos'.

"La lucha es constante y no nos rendiremos. Todos los años hacemos campañas contra los dobles contratos y no pararemos hasta su desaparición en el fútbol. ¡Dile No a los Dobles Contratos!", suscribe la SAFAP.



