Copa Asiática 2019: Australia parte como favorita para ganar el bicampeonato

La Copa Asiática 2019 arranca este sábado 5 de enero hasta el 1 de febrero desde Emiratos Árabes Unidos. Australia defiende el título continental obtenido en casa hace cuatro años en la XVII edición de la Copa de Asia al derrotar en la prórroga de la final por 2-1 a Corea del Sur.

Los Socceros son los favoritos junto a Irán, Corea del Sur y Japón para ganar el campeonato. Presentarán la baja de Tim Cahill y Mile Jedinak, quien se retiraron de la selección y también sin los lesionados Aaron Mooy e Ioanne Daniel Arzani.

Los partidos de la competición continental serán albergados en ocho estadios repartidos entre Abu Dabi, Dubai, Al Ain y Sharjah. El certamen ha aumentado a 24 equipos participantes y tendrá como partido de inauguración el Emiratos Árabes Unidos vs Baréin en el estadio del Jeque Zayed de la capital, sede también de la final.

Irán encabeza la lista asiática en la clasificación mundial de la FIFA y de la mano del portugués Carlos Queiroz, buscarán quedarse con la Copa. Luego de la participación en el Mundial Rusia 2018 donde enfrentó a España y Portugal, saldrán por su cuarto título luego de conseguir tres consecutivos 1968, 1972 y 1976.

Sin duda, Japón fue la mejor selección asiática en la Copa del Mundo y fue la única en pasar a octavos. Pero fue eliminado después de la remontada por 3-2 de Bélgica que acabó con el sueño nipón. Ahora, Los Samurais azules intentarán seguir liderando el palmarés con sus cuatro títulos (1992, 2000, 2004 y 2011).

Por otro lado, la vigente subcampeona Corea del Sur, se ha encomendado al técnico portugués Paulo Bento a realizar un buen papel luego de no superar la fase de grupos pero eliminaron a Alemania tras vencerla por 2-0 en Kazán. Comandados por el delantero del Tottenham Son Heung-Min no pierden la ilusión de coronarse por primera vez en más de medio siglo, porque sus dos títulos los lograron en 1956 y 1960.

- Baréin, India, Tailandia, Emiratos Árabes

- Australia, Jordania, Palestina, Siria

- China, Corea del Sur, Kirguistán, Filipina

- Irán, Irak, Vietnam, Yemen

- Corea del Norte, Líbano, Catar, Arabia Saudita

- Japón, Omán, Turmenistán, Uzbekistán

