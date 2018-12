UFC 232: Halle Berry felicita a Amanda Nunes por su triunfo ante Cris Cyborg [VIDEO]

UFC 232 nos regaló el triunfo más importante en la historia de la división femenina de UFC , Amanda Nunes noqueó a Cris Cyborg para convertirse en doble campeona mundial. 'La leona' recibió el reconocimiento de diversas personalidades del mundo de la MMA, pero también fue felicitada por un personaje que la sorprendió en camerino, la actriz Halle Berry.

La ganadora del Oscar fue una de las diversas celebridades que se hicieron presente en el último evento de UFC del año para apoyar a su amiga Cris Cyborg, en ese momento campeona de peso pluma. La peleadora y la actriz habían publicado imágenes en sus redes sociales que daban cuenta de su cercanía.

Sin embargo, la velada no tuvo resultado positivo para 'Cyborg' quien perdió por primera vez desde su debut en el 2005. Berry reconoció la superioridad de Nunes y no dudó en ir a felicitarla a los camerinos.

En un video compartido en Youtube se aprecia a la actriz de Hollywood abrazando a Nunes y compartiendo algunas palabras. Berry también hizo una publicación en Twitter en la que reconoció la entrega de ambas peleadoras.

"Estoy en shock, el nivel de habilidad y poderío atlético de estas dos mujeres es icónico. Felicitaciones a Amanda Nunes y a Cris Cyborg por una increíble pelea", publicó la actriz en Twitter.

I’m SHOOK. The level of skill and athleticism between these two women is iconic. Congratulations to @Amanda_Leoa and @criscyborg for an incredible fight. https://t.co/YqVKP01WmT