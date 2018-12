Universitario de Deportes: Una nueva ilusión

Jesús Yupanqui.

Ellos se fueron del club de sus amores con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente, con la esperanza de regresar a casa para volver a defender la camiseta de Universitario de Deportes. El tiempo pasó y el destino les dio la razón. Después de diez años, Gary Correa, Armando Alfageme y Nelinho Quina se convirtieron en los flamantes refuerzos de los cremas para afrontar el Torneo Descentralizado 2019.

Estos tres jugadores son hinchas de la ‘U’, por eso no dudaron en aceptar la propuesta de los merengues. A pesar de tener ofertas de clubes de provincia, ellos sintieron que era el momento perfecto para regresar. “Estos muchachos supieron ganarse su retorno al club. Son un gran aporte para nosotros, nos fortalecemos como grupo”, comentó el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales.

La dirigencia crema y el entrenador estudiantil, Nicolás Córdova, entendieron que era importante reforzar al equipo con jugadores identificados con el club y que sean polifuncionales. Por ese motivo, el entrenador no dudó en aceptar la contratación de Gary, Nelinho y Armando.

La ilusión de Gary

Cuando Gary Correa se fue de Universitario, en el 2009, prometió a su mamá que se ganaría un nombre en el fútbol peruano para regresar al club que siempre amó. “Vuelvo al club que me vio nacer”, indicó el exjugador de la San Martín.

El atacante llegó a la ‘U’ desde muy pequeño, hizo las divisiones menores, pero decidió marcharse en búsqueda de nuevas oportunidades. “Pertenecí a las divisiones menores del club, es una motivación vestir esta hermosa camiseta. Tengo la intención de seguir creciendo y cumplir cosas (campeonar con la U y ser convocado a la Selección Peruana)”.

Quiere el título

Armando Alfageme llegó a la ‘U’ cuando tenía 15 años, debutó con los cremas en el 2009, lastimosamente no tuvo la regularidad y en el 2011 decidió marcharse a Real Garcilaso. “Llegar a la ‘U’ es un paso grande, es volver a mi casa. Hace siete años me fui de Universitario, ahora soy un jugador más maduro. Trataremos de cumplir los objetivos, campeonar. No hay ninguna duda de que voy a tratar de dar lo máximo de mí”, expresó el volante de 28 años.

“Somos la ‘U’”

Nelinho Quina es un lateral que puede cumplir la función de defensor. Por ese motivo, Nicolás Córdova autorizó su contratación. A pesar de salir campeón con la ‘U’ en el 2009, el jugador decidió no continuar con lo cremas, aunque reconoció que siempre se sintió identificado con el club. “Feliz de volver al equipo más grande. La vida siempre te da oportunidades, se dio el momento preciso para regresar a casa”, expresó el defensor.

Para nadie es un secreto que Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se están reforzando. Pero para Quina lo más importante es la unión del grupo. “Nosotros estamos en el equipo más copero del Perú y solo debemos preocuparnos por lo que hacemos. Pelearemos por el título”.

Juan Manuel Vargas cada vez más lejos de Universitario

- El gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, indicó que Juan Manuel Vargas no está en los planes de Nicolás Córdova, pero no descarta que el ‘Loco’ se pueda quedar una temporada más con los cremas.

- “En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Le agradecemos por todo que le dio a la ‘U’”.

- Córdova llega hoy a nuestro país y mantendrá una reunión con los directivos cremas con la finalidad de definir los dos últimos refuerzos (un zaguero y un delantero).

- La FPF entregó los 772.590 dólares a la ‘U’ por los jugadores que fueron al Mundial.