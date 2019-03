Sporting Cristal: Le recuerdan a Silvio Valencia cuando criticó la identidad del equipo [VIDEO]

Sporting Cristal obtuvo su corona 19 de forma categórica. Fue el equipo más goleador y el menos batido en el Descentralizado 2018. Por ello, no es extraño que la prensa deportiva no deje de hablar de las virtudes del elenco bajopontino.

En esa línea, el comentarista deportivo de Exitosa Deportes, Silvio Valencia, mencionó en el espacio deportivo en el que colabora que lo hecho por Emanuel Herrera ha sido superlativo y destacó la labor de Merlo en la defensa, pese a que fue criticado en algunas ocasiones.

Esos comentarios positivos fueron de aprobación para los hinchas celestes; no obstante, un video compartido por el usuario “Baresi FP” les hizo recordar que el conductor radial había cuestionado la identidad de la institución deportiva hace unos años con polémicas palabras.

En el clip se escucha a Silvio Valencia comparar a Sporting Cristal con Alianza Lima y Universitario de Deportes. Según el comentarista, la mayoría de los jugadores que fichan por el elenco rimense van con disgusto; ello no pasaría cuando firman por los otros dos equipos mencionados.

“Es un equipo frío. Es un San Martín elevado a la potencia. Alianza Lima y Universitario de Deportes son equipos especiales, tienen historia, hay hinchada. Los jugadores que van a Sporting Cristal no tienen cariño a la institución” señaló Valencia.

Las respuestas de los hinchas bajopontinos no se hicieron esperar. En el video publicado por el cibernauta, varios criticaron al conductor: “Señor Valencia, no nos crea tontos, porque no lo somos, ahora para usted Cristal es el gran equipo y hace tres años decía que era un equipo chico” dice uno de los comentarios más populares.

Vale mencionar, que en el encuentro de vuelta de los Play-off 2018, el Estadio Nacional estuvo repleto de hinchas celestes. Alrededor de 40000 personas vieron dar la vuelta al equipo de sus amores.

Estas fueron las palabras de Silvio Valencia: