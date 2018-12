Messi y Cristiano reciben duras críticas de Luka Modric por no asistir al Balón de Oro

Luka Modric fue elegido como el mejor futbolistas de 2018 y se alzó con el Balón de Oro 2018, el ‘madridista’ fue el futbolista encargado de romper la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El argentino y el portugués brillaron por su ausencia, quizá porque sabían que no iban a ganar el trofeo. El mediocampista croata después de casi un mes expresó su molestia y criticó la ausencia de las estrellas del Barcelona y Juventus.

En una entrevistas concedida al diario croata Sportske Novoski, Luka Modric cuestionó la ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala realizada en París. El jugador del Real Madrid entendía la decisión de cada colega, pero sí destacó que este comportamiento evidencia que solo le importan los reconocimientos cuando ellos están nominados.

“No puedo decir por qué alguien no se presentó en una ceremonia de premiación, es su elección. No tiene sentido, ¿verdad? Parece que estos votos y premios solo son significativos cuando ganan”, apuntó Luka Modric.

Además destacó, que su ausencia develaba un mal mensaje para el resto de futbolistas, aficionados y los votantes. “Es injusto para los demás jugadores y votantes, que los han nominado en los últimos 10 años, así como para el fútbol y los aficionados. Sin embargo, las personas actuarán de la manera que creen que deberían hacerlo”, siguió el mediocampista del club ‘blanco’.

Modric compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante seis años, y reveló que no mantienen contacto con el portugués.

“Todos se comportan de acuerdo a sus creencias. Con Ronaldo, compartí seis hermosas temporadas, probablemente los mejores años de mi carrera y tantos éxitos juntos, Por esto voy a enmarcar los recuerdos de nuestra relación. No es mi culpa que no me haya contesta. Así que no hay controversia", anotó el jugador croata.