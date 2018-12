Gerente de Sporting Cristal: "Si Colo Colo quiere a Mario Salas tienen que hablar con él"

El gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, manifestó su molestia por las continuas informaciones desde Chile sobre la continuidad de Mario Salas en el Rímac y sobre las supuestas ofertas de Colo Colo.

Benavides, en conversación con RPP, comentó que siempre recibe llamadas de periodistas chilenos y manifestó que no es justo que a pocos días de la segunda final se esté hablando de otros temas ajenos al equipo.

"Yo no voy a estar hablando cada cinco días de los temas de Colo Colo, son problemas de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, si ellos quieren a Mario Salas tienen que hablar con él y les dirá si quiere ir. Los temas de ese club no deberían perjudicar o distraer el día a día de Sporting Cristal", aclaró.

Sobre el partido ante Alianza este domingo sostuvo que el equipo ya se encuentra enfocado para el encuentro, haciendo una autocrítica.

"Hasta en el momento de la euforia recién terminado el partido, el equipo estaba muy enfocado en lo que falta para el domingo. Somos conscientes de lo que hay que mejorar y que falta lo más difícil", sostuvo.