Víctor Hugo Carrillo responde a acusación de ser hincha de Alianza Lima [VIDEO]

Puso las cosas en su sitio. Víctor Hugo Carrillo será el encargado de impartir justicia en la segunda final del Torneo Descentralizado 2018 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, a jugarse este domingo en el Estadio Nacional.

Pero, más allá de guardar la serenidad para llegar de la mejor manera al partido, el árbitro FIFA tuvo que salir a responder unas declaraciones del presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo quien lo señaló como hincha de Alianza Lima.

"Solo espero que el partido del domingo sea correctamente arbitrado, confío en que Víctor Hugo Carrillo haga un buen arbitraje. En el mundo futbolístico dicen que es hincha de Alianza pero confío", expresó Cúneo.

El referí respondió a estas declaraciones en entrevista con el programa Fox Sports Radio Perú. Carrillo recalcó que durante toda su carrera "le han puesto todas las camisetas". El video de la respuesta ya está siendo compartido en Youtube.

"No tengo mucho contacto con las redes sociales y tampoco me estoy fijando qué dijo un presidente o directivo. Respeto mucho al señor Cúneo pero no sé de dónde habrá sacado esa información. Lo que sí sé es que cada vez que arbitro una final soy de un equipo u otro", indicó el árbitro.

Carrillo finalizó diciendo que su único equipo es "el equipo arbitral", camiseta que viene usando hace varios años, 14 de ellos como oficial FIFA.