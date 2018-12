Flavio Maestri: "Alianza Lima juega bien al fútbol" [VIDEO]

Va quedando todo listo para la final del Torneo Descentralizado 2018 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Los 'rimenses' ganaron la opción de jugar esta instancia al proclamarse campeón del Torneo de Verano y ganar el Torneo Apertura, mientras que los íntimos aprovecharon su posición en el acumulado para enfrentarse a Melgar,a quienes derrotaron por penales.

Y de acá parten las mayores polémicas en torno a esta final, la estructura del campeonato y el juego de Alianza Lima. Varios periodistas deportivos cuestionaron que Alianza pueda jugar la final sin haber ganado ningún torneo, hecho que está ligado a la forma en que los blanquiazules han afrontado la temporada, alejados de su típico juego vistoso y más inclinado al estilo uruguayo.

Sin embargo, Flavio Maestri sorprendió con una opinión que difiere con el consenso casi general entre los comentaristas deportivos pues para 'el tanque', Alianza Lima juega bien al fútbol.

"Si a alguno de los dos le toca ganar es porque están jugando bien. Si Alianza defiende bien, para mí está jugando bien. Para mí jugar bien no necesariamente es la posesión del balón, es defender bien, ser equilibrado y atacar bien, si Alianza ejecuta lo que tiene preparado y lo hace a la perfección, para mí Alianza juega bien al fútbol", aseguró el exdelantero.

La opinión de Maestri discrepó con la de su compañero de panel Julio César Uribe quien aseguró que "Alianza es práctico y que no le interesa jugar bien", no obstante, 'el diamante' indicó que esa visión de juego es válida. "No todos tienen que jugar bonito, hay muchos equipos que juegan bonito y pierden, al final es tratar de jugar bien, pero tratar de ganar", señaló Uribe quien concluyó su intervención diciendo que "Cristal sí juega bien".