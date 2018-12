Giancarlo Carmona: "La clasificación la perdimos en Lima"

El lateral derecho de Melgar, Giancarlo Carmona, se refirió en una entrevista a la polémica generada tras el gol no cobrado a Christofer Gonzales, además agradeció a los hinchas arequipeños por la confianza.

Respecto al polémico gol, 'Barney' señaló “Yo estaba un poco lejos de la jugada, no logro ver si el balón ingresa o no. Creo que estábamos muy metidos en el juego y por eso no reclamamos en el momento".

Además, el ex Universitario, Alianza Lima, Cristal entre otros explicó: "De todas formas no es para quejarse y querer retroceder en el tiempo, lo cierto es que perdemos la clasificación en Lima, con un resultado favorable de visita hubiésemos estado más tranquilos”

Respecto al rendimiento del club victoriano, que clasificó a la siguiente ronda, Carmona indicó “Creo que Alianza solo tuvo 10 minutos con el balón y siendo algo superior. Nos hacen el gol, despertamos y dominamos todo el resto del encuentro, pero creo que ellos siempre supieron que su negocio era aguantar y convertir la que tuvieran”.

Al final de la entrevista, el lateral derecho calificó como regular su desempeño con el 'dominó' e indicó su preocupación respecto a los cuatro penales errados en la definición y que frustró el pase de los arequipeños a la final.