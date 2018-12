Jordi Alba: "El Balón de Oro es una mentira. Leo Messi es el mejor del mundo siempre"

Lionel Messi fue la figura del partido Barcelona vs Espanyol. Con dos goles de tiro libre contribuyó en la goleada 'culé' por 4-0 y su compañero Jordi Alba aprovechó la ocasión para arremeter contra los organizadores del Balón de Oro por no considerar al argentino para ganar el premio.

"El Balón de Oro es una mentira. Leo es el mejor del mundo siempre. Lleva 12 ó 14 años siendo el mejor con mucha diferencia. Hay muchas campañas con jugadores que está claro que son muy buenos y se lo merecen. Pero al final esto es un premio al mejor, no a los títulos. Los títulos los ganan los equipos".

Jordi Alba manifestó que Luka Modric logró una excelente temporada, pero que no está al nivel de Lionel Messi. Además señaló que había interés para que el ganador del Balón de Oro sea Cristiano Ronaldo.

"No se ha sido justo con Messi. Creo que ha sido quinto en el Balón de Oro ¿no? Hay muchas campañas desde Madrid. Si Cristiano hubiera estado en el Madrid quizás la prensa y la afición hubieran querido que lo ganara Cristiano, pero se ha ido y en cambio pues Modric... Modric es un grandísimo jugador y ha hecho una gran temporada. Es uno de los mejores del mundo, pero el número uno es Messi".

Lionel Messi quedó quinto en la elección del Balón de Oro 2018 y tampoco ganó en la premiación de The Best que organizó la FIFA. El argentino no gana estos premios desde el 2015.