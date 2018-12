David Villa fichó por el Vissel Kobe de Japón y jugará al lado de Andrés Iniesta

Nuevamente juntos como en la selección española y FC Barcelona. El delantero español David Villa anunció este sábado su fichaje por el Vissel Kobe de Japón donde milita su excompañero Andrés Iniesta.

El futbolista de 36 años dejó el New York City de la MLS tras cuatro temporadas y reveló que tomó la decisión de enrumbarse en una nueva experiencia al otro lado del mundo por “las ganas que ha puesto el Vissel Kobe y por hacerce un nombre en Japón”.

"Toda la gente que he ido conociendo del club me han demostrado las ganas de que fichara, y eso es algo muy importante", señaló el goleador de La Roja, quien presenció desde un palco el triunfo por 3-2 de frente al Vegalta Sendai, con un gol de Iniesta, en el último partido del año.

Por otro lado, el ‘Guaje’ se mostró muy contento de participar en un "proyecto de construcción" con el Vissel Kobe, puesto que su deseo es, que el equipo tenga "un fútbol técnico y de posesión". Además, el ex exjugador de Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia o Atlético de Madrid no dejó de llenar de elogios a Andrés Iniesta, con quien compartió vestuarios en el FC Barcelona durante tres años y en la selección donde ganaron la Eurocopa 2008, el Mundial Sudáfrica 2010 y la Copa Confederaciones 2013.

"Aquí está el jugador que mejor canaliza ese juego, que es Iniesta. Cuando surgió la posibilidad (de venir a Japón), hablamos por teléfono y Andrés me transmitió muchas cosas positivas sobre el equipo y sobre lo que ha sido su vida en Japón”.

David Villa es el máximo goleador de la selección española con 59 goles en 98 partidos, mientras que durante los cuatro años que defendió la camiseta del New York City registró 80 goles en 124 partidos.

ようこそダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)!

Welcome to David Villa!

ニューヨーク・シティFCよりFWダビド ビジャ選手が完全移籍で加入することとなりました!

David #Villa, FW player, to Join #Vissel Kobe from New York City FC on a permanent deal!https://t.co/zDZjNhlNfB#visselkobe pic.twitter.com/jxDW3vRiF7