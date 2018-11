Jair Céspedes reveló a qué equipo le gustaría enfrentar en la Final Nacional

¿Clásico para definir el campeón nacional? Ese es el deseo de Jair Céspedes. El lateral de Sporting Cristal reveló que le gustaría jugar contra Alianza Lima la definición del Título Nacional.

El jugador celeste comentó que los íntimos son rivales fuertes, pero a diferencia de Melgar no sería necesario viajar a una ciudad de altura.

“Me gustaría jugar la final contra Alianza. Melgar también es un gran oponente y uno muy duro, pero nos tocaría que ir a altura y eso no me hace sentir muy cómodo”, expresó el lateral a Gol Perú.

Para Jair Céspedes los íntimos son un equipo que cuenta con un jugadores de experiencia y eso en estas instancias en un factor clave.“ Alianza sabe jugar este tipo de partidos y campeonó el año pasado, así que nos pueden hacer bastante daño”.

Sporting Cristal ganó los dos primeros torneos del años (Verano y Apertura), esto le sirvió para quedar como líder en la Tabla acumulada con 91 puntos. Aunque esto no garantiza que pueda salir campeón nacional. “Tuvimos un bajón futbolístico en el Clausura y no pudimos mantener la regularidad.Esta final es muy importante porque de nada va a servir haber hecho un buen certamen si no campeonamos, somos conscientes de eso y estamos muy motivados”, finalizó.