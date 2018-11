Sporting Cristal vs Sport Rosario EN VIVO: hora y canal por fecha 15 del Clausura 2018

Sporting Cristal vs. Sport Rosario EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Gol Perú | Facebook Live | TV Gratis por Internet: se ven las caras HOY en el estadio Rosas Pampa por la última fecha del Torneo Clausura 2018. Este partido empezará a las 8:00 p. m. y podrás seguir la TRANSMISIÓN por el minuto a minuto de larepública.pe.

¿Cómo afrontará Sporting Cristal su último duelo del Torneo Clausura 2018?

Sporting Cristal (5° con 21 puntos) cerrará el Torneo Clausura 2018 con una mejora en su juego. Los ‘Celestes’ se relajaron en casi toda esta competición, pero en las últimas jornadas ha levantado su nivel y parece que ya está listo para afrontar la final del Descentralizado.

Para este Sporting Cristal vs Sport Rosario, el técnico Mario Salas no podrá contar con la presencia de Emanuel Herrera, Omar Merlo y Renzo Garcés, quienes serán guardados por precaución debido a que acumulan dos tarjetas amarillas.

El Sporting Cristal vs Sport Rosario estuvo cerca de cancelarse

El plantel rimense, por mal tiempo, tuvo que ir en bus a Huaraz. En su arriba, el presidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, expresó su indignación porque sabía que los futbolistas de Sport Rosario estaban impagos por cinco meses.

📸 Imágenes del entrenamiento del primer equipo en Andino Club Hotel previo al partido de hoy - viernes 23 de noviembre de 2018 pic.twitter.com/scctZHiHys — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 23 de noviembre de 2018

“Hemos viajado en bus a Huaraz, llegamos a las 3 de la mañana y no sabemos si vamos a jugar hoy. Si este equipo descendido no paga hasta las 6:30 p. m., que es lo más probable, no jugaremos tras haber pasado por todo esto”, afirmó el mandamás del club rimense.

Esto se complicó cuando el centrocampista del elenco ‘Canalla’, Carlos Uribe, manifestó que ninguno de sus compañeros del primer equipo se iba a presentar al compromiso.

"Todos los futbolistas del plantel profesional hemos tomado la decisión de no jugar ante Cristal por los inconvenientes que se han venido suscitando a lo largo de este tiempo. Nosotros hemos querido hacer las cosas de la mejor manera pero no encontramos respuesta de los dirigentes, no contestaban nuestras llamadas ni nos informaban de nuestras deudas. No sé si haber jugado todo estos meses ha sido bueno para nosotros, pues si decidíamos no jugar desde un inicio quizá nada habría sucedido", dijo Uribe a Radio Ovación.

El volante de Sport Rosario reveló que, para que el club no tenga un walk over en el Torneo Clausura 2018, los jugadores de la Reserva se iban a presentar al encuentro.

"El club sí se va a presentar, va a completar la nómina con chicos de la reserva. Lo más probable es que eso se vea en el campo, con todos esos chicos que van a poder jugar por pasión al fútbol. Tienen la posibilidad de mostrarse y debutar contra Sporting Cristal, que de repente podría terminar siendo el campeón. Para ellos es muy motivante y lo harán de la mejor manera", sentenció.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE por Torneo Clausura 2018

Sport Rosario: J. Barbieri, G. Belandres, Valdiviezo, J. Tapia, Joaquín Aguirre, S. Ternero, C. Uribe, A. del Castillo, R. Andía, M. Manco y M. Álvarez.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, R. Revoredo, J. Cazulo, J. Céspedes, J. Ballón, F. Ysique, J. Mejía, G. Costa, M. López y C. Olivares.

Hora del Sporting Cristal vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE por Torneo Clausura 2018

México - 6:15 p. m.

Perú 7:15 p. m.

Colombia - 7:15 p. m.

Ecuador - 7:15 p. m.

Bolivia - 8:15 p. m.

Venezuela - 8:15 p. m.

Paraguay - 8:15 p. m.

Chile - 9:15 p. m.

Uruguay - 9:15 p. m.

Argentina - 9:15 p. m.

Canal del Sporting Cristal vs Sport Rosario EN VIVO ONLINE por Torneo Clausura 2018

Gol Perú

Narración: Jorge Kieffer

Comentarios: Oscar Hamada y 'Maxi' Mendaña

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Sporting Cristal vs Sport Rosario por Torneo Clausura 2018?

Si quieres seguir en Internet el Sporting Cristal vs Sport Rosario, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.