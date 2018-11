¿La despedida? Lionel Scaloni puede dirigir su último partido como entrenador de Argentina

La mejor manera de terminar el año es ganando, así lo entiende el técnico interino de Argentina, Lionel Scaloni. El estratega aseguró que realizará cambios a comparación del equipo que ganó 2-0 a México, en el primer duelo que se desarrolló en Córdoba.



En esta fecha FIFA, Argentina demostró ser un equipo que sabe aprovechar los espacios para hacer daño a su rival. Pero la principal idea, para Scaloni, es seguir innovando y ampliar el universo de jugadores. Situación similar que atraviesa la selección mexicana.“Cambiamos a todo el equipo. El entrenador de México buscará algo similar a los que estamos buscando nosotros, imagino, pero le dará la posibilidad de jugar a otros chicos. Mientras más jugadores pueda reclutar para que el entrenador que venga decida, es la misma situación que Argentina", expresó Lionel.

El estratega de la 'Albiceleste' lamentó no poder dirigir a Lionel Messi, el referente de Argentina.”Me hubiera encantado dirigir a Messi. Con respecto a 'Chiquito'-Romero-, no busquen algo raro donde no lo hay. Queremos seguir probando jugadores.No tuve ninguna espina clavada, lógicamente haber podido entrenar a Leo, nada más".

Después del duelo ante México, Scaloni termina su vínculo laboral con la selección adulta de Argentina y pese que no habló con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino-AFA-, el entrenador se siente contento por su desempeño en el cargo. “Nunca pensé que iba a suceder ésto. Creo que el balance es positivo.Nosotros sabemos muy bien lo que vinimos a hacer. Sabemos muy bien que mañana es nuestro último partido y lo que pase después se verá”.

El equipo argentino que enfrentará a México, hoy a la 7:00 pm (hora peruana), estará conformado por:Gerónimo Rulli; Gabriel Mercado, Ramiro Funes Mori, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Santiago Ascacibar, Maximiliano Meza, Erik Lamela, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul; Mauro Icardi.