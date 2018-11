La juventud del Maestro

Un día antes, todo el O2 Arena abucheaba a Alexander Zverev. El alemán detuvo un punto importante en el Tie Break porque el recogebolas soltó una pelota y casi interrumpe el juego. Empezaron a silbarlo por la (correcta) acción que pocos entendieron, de repente nublados por el apoyo a Roger Federer, que terminaría cayendo ante esta promisoria estrella que ya está empezándose a ganar el cielo entre los grandes.

Todo puede cambiar en un día. Si el sábado era abucheado, ayer terminó siendo vitoreado, aunque se haya tumbado al otro favorito, Novak Djokovic, que llegaba con un récord de 37 triunfos y solo dos derrotas en un semestre de ensueño, donde el mismo Zverev había sido víctima en la primera ronda del Torneo de Maestros.

Mientras todos analizan este fenómeno donde los treintañeros dominan la ATP (Djokovic, Federer, Nadal), aparece este joven de 21 años como aire fresco para romper los moldes y tratar de meter su cabeza con los gigantes. Una temporada de consolidación en la que ha conseguido cuatro títulos para dejar de ser una promesa y convertirse en realidad.

El favoritismo puede ser una mochila pesada que parece sufrir Djokovic, que pierde dos finales consecutivas. La anterior, ante el ruso Karen Kachanov, en París, y ahora el Torneo de Maestros –donde están los mejores ocho del ránking ATP– ante Zverev. Llegaba sin ceder un set, con la presión de cerrar un año redondo. Este 2018 recuperó el primer lugar del mundo, pero el alemán aparece como una nueva amenaza.

Djokovic había ganado 40 servicios de manera consecutiva en el torneo, pero Zverev le quebró tres de manera seguida para dejar confundido al serbio. 6-4 el primer set, en el que el germano mantiene su alto porcentaje en el saque.

Arrancando el segundo set y en un punto que parecía interminable, con un derechazo, Zverev cierra las posibilidades de Djokovic, que seguía fallando con la derecha y que no encontró el camino para remontar. Un 6-3 que refleja los errores no forzados de Djokovic y el gran nivel de Zverev, que consigue el título más importante de su carrera y desplaza al mismo ‘Nole’ como el más joven en ganar el Torneo de Maestros. Un revés en un rincón que hace que se desplome en el suelo. Era para no creerlo.

La juventud también puede ser una virtud, por la insolencia canalizada en el talento que lo ha hecho explotar. “No puedo describir lo que siento, es el título más importante de mi carrera. Te felicito, Novak, por tu regreso a lo más alto. No se había visto nada igual antes en el tenis”, regala elogios Zverev antes de tomarse la foto con el trofeo y destapar el champagne.

El alemán es el tenista con más triunfos (58) este año y que espera consolidarse el 2019. “Eres joven y tienes un brillante futuro por delante”, le ha regalado como elogio Djokovic. Los abucheos se pueden convertir en aplausos en solo un día. ❧

en cifras

4

títulos ha conseguido este año Zverev: Washington, Munich, Madrid y Master de Londres.

88%

de precisión tuvo el alemán con sus primeros saques en el set inicial.