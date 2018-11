WWE Survivor Series: exluchador de la empresa intentó sabotear el evento y fue expulsado [VIDEO]

Se volvió el protagonista de la noche. Enzo Amore reapareció en un evento de WWE, pero de la forma más inesperada. El excampeón de los pesos crucero, que no trabaja más en la empresa, estuvo entre el público durante un combate del evento Survivor Series.

Mientras se desarrollaba la lucha entre The Bar vs. Authors of Pain, los aficionados vieron cómo Enzo Amore se subió a un asiento y vociferaba palabrotas para llamar la atención. No obstante, fue interceptado rápidamente por seguridad para retirarlo de la arena.

Personal de WWE, junto a policías de Los Ángeles, se encargaron de retirar al luchador, quien fue liberado de su contrato en enero de este año debido a una acusación por violación que tenía desde octubre pasado. Amore no forma parte del show ni tampoco era algo que estaba predeterminado.

Liv Morgan, ex pareja de Enzo Amore, fue la primera superestrella hasta el momento en pronunciarse por Twitter por este altercado. Ella manifestó la vergüenza que le daba lo sucedido, puesto que no es la primera vez que el ahora cantante hace un papelón en público para llamar la atención.

EM BA BA BARRASSING — LIV Morgan 👅💙 (@YaOnlyLivvOnce) 19 de noviembre de 2018