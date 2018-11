Alianza Lima: “Ya existe un informe en la FPF sobre el título del 34 que no se quiere dar a conocer”

No lo dan por perdido. A través de su sitio en Facebook, Alianza Lima lanzó una efeméride que anima (también impacienta) a sus hinchas. Hoy, 18 de noviembre, se cumplen 84 años de la última fecha del torneo de 1934.

En aquella ocasión Alianza Lima venció en ese último partido a Universitario de Deportes tanto en el Torneo de Primeros Equipos como en el Torneo de Reservas, y consiguió los puntos necesarios en el acumulado para coronarse campeón del Torneo de Primera División de 1934 (también conocido como acumulado o campeonato Absoluto).

Aquí es necesario mencionar, que con los resultados dados en esa última fecha. Alianza Lima y Universitario de Deportes tenían la misma cantidad de puntos en el Torneo de Primeros Equipos, pero en las bases del Torneo de Primera División de 1934, el puntaje del Torneo de Reservas también contaba (1/4 o 0.25 de cada punto) para el acumulado, y por ello, los íntimos se convirtieron en campeones absolutos

Así se informó en los periódicos de la época al día siguiente (El Comercio, La Prensa, La Crónica, etc.) y también en el boletín oficial que emitió la Liga de Lima. No obstante, días después que el certamen ya había culminado, Universitario de Deportes reclamó que el sistema de campeonato no era el adecuado y que debían jugar un desempate, pues en el Torneo de Primeros Equipos habían quedado igualados en puntos.

El partido se programó, pero se aplazó hasta el 7 de julio de 1935. El encuentro culminó 2 a 1 a favor de Universitario de Deportes. Para Alianza Lima, el triunfo crema solo definía el Torneo de Primeros Equipos que se encontraba empatado, mas no alteraba la validez de su corona, pero lo cierto es que, en la actualidad, Universitario de Deportes aparece en el palmarés como campeón de ese torneo.

La única figura posible para que U lo fuere, es que con ese partido de 1935 se hubiese modificado la tabla y así hubieran obtenido el Torneo de Primera División de 1934 por ahora poseer más puntos que el compadre. Pero ello no se explicó en ningún boletín posterior y no se ha encontrado antes de la década del 50 un palmarés que mencione a Universitario como campeón; eso alimenta toda duda.

Por ello, el 2013, Alianza Lima envió una solicitud a la Federación Peruana de Fútbol para que corrija lo que para ellos es un craso error histórico. En el documento, la institución blanquiazul muestra boletines de la época y archivo periodístico para argumentar que Alianza es campeón. Han pasado cinco años de eso, y aún no tienen respuesta de la FPF.

Sin embargo, el entusiasmo no ha sido perdido por lo visto. Y aprovechando la efeméride que ellos celebran, conversamos con dos integrantes de La Hermandad Aliancista, comisión investigadora del club con representación legal, sobre cómo va el pedido.

Entrevista a Guillermo Pastor – Investigador de La Hermandad Aliancista

-Alianza Lima, a través de su grupo de investigación, LHA, presentó un reclamo a la FPF por el título del 34, ¿hay novedades sobre ese pedido de rectificación de palmarés?

Para empezar, no es un reclamo propiamente dicho, es una solicitud de rectificación de la información que brinda la FPF; no estamos reclamando que nos devuelvan algo que nunca perdimos, el título del 34 es de Alianza Lima.

Y sobre novedades, no las hay, todo se entrampó antes de la salida de Burga como presidente de la FPF. Existe un informe del jefe del Archivo Central de la FPF que descansa en las oficinas de la secretaría general de la propia Federación y cuando todo parecía que iba a darse a conocer, empezaron los problemas con la gestión de Burga.

-¿Han solicitado conversar con Edwin Oviedo?

Hemos remitido cartas a su administración, pero por diversos factores, como la clasificación al mundial, los problemas de Oviedo, etc. se ha impedido un acercamiento a la administración actual.

-Ya han pasado 5 años de su pedido, ¿han hecho algún hallazgo que refuerce su teoría luego de presentarlo ante la FPF?

Si bien nuestra investigación, tiene como base la que se hizo en Dechalaca, hemos encontrado boletines, revistas de Universitario de Deportes e indicios que Dechalaca no incluye en su informe, y estos hallazgos dan más luces de que el título del 34 le pertenece a Alianza Lima. Estos hallazgos los hemos publicado en nuestra fan page.

-La ADFP lanzó el 2016 una revista especial por sus 100 años donde dan como campeón del 34 a Universitario y ustedes la acusaron de adulteración, ¿podrían explicarnos más del tema?

Es increíble como una institución seria como la ADFP, puede alterar el contenido de un Boletín Oficial de la época para plasmarlo en una publicación y darlo como una verdad.

Explico: luego del partido que definía el título de Primeros Equipos jugado en 1935, la Liga de Lima emite el Boletín 174 que reconoce a Universitario como el “Campeón de Primeros Equipos de Primera División de 1934”, pero en la publicación de la ADFP decidieron quitarle el término “Primeros Equipos” para solo ponerle “Campeón de Primera División de 1934”. El título de Primeros Equipos era un título secundario y eso fue lo que ganó Universitario, Alianza fue el Campeón de Primera División como lo demuestran los documentos de la época.

-En internet, los seguidores de Universitario están haciendo circular una carta de Alianza Lima de los años 80; en el membretado de ella se mencionan todos sus títulos, pero no incluyen el título del 34…

Siempre hubo descuido de parte de las dirigencias en cuanto a historia de Alianza Lima se refiere. Podemos encontrar en los diarios de la época el palmarés a favor de Alianza como campeón de 1934, ya en los años 80 se había implantado la confusión histórica incluido en la dirigencia de Alianza.

¿Se trata de un error? Sí, pero ya con la confusión histórica implantada. Cosa distinta a lo que nosotros encontramos en la revista oficial de Universitario de 1949, solo a 15 años de los hechos; en dicha revista no cuentan el título del 34 ¿Entonces? ¿En qué momento se dieron cuenta que eran los campeones del 34?

-Hay fotos que muestran supuestamente al trofeo de 1934 en poder de la U, ¿han logrado verlas?

Las fotos del supuesto trofeo del 34, las muestran estratégicamente o volteadas o de manera que no se puede determinar a qué año pertenece. En el 2014, por motivo de sus 90 años, Universitario realizó una Expo feria, donde promocionaban la exposición de todos sus trofeos en el estadio Lolo Fernández, así que decidimos ir a ver que encontrábamos. Había una especie de historiador que explicaba cada trofeo, pero del 34 solo había un cuadro, cuando le preguntamos sobre el trofeo nos dijo que estaba dañado, esperemos que ya lo hayan reparado ¿no?

Entrevista a Eduardo Salcedo – Abogado de La Hermandad Aliancista

- ¿Qué acciones han tomado como representantes legales del Club, además del reclamo del año 2013? ¿Han acudido, por ejemplo, a la Asociación?

Como comentó Guillermo, desde que presentamos nuestro pedido solo hemos obtenido de la Federación un silencio nada saludable. Nos hemos comunicado con ella varias veces, pero hay mucho secretismo y miedo en la FPF. Sobre la Asociación, ella no debe sentar posición si quiera, debe mantenerse al margen, este es un tema que sólo le compete a la Federación. A la ADFP solo le enmendamos la plana cuando tergiversó el Boletín oficial respecto al título del 34 (el que mencionó Guillermo Pastor). Y así seguiremos, insistiendo, difundiendo la verdad y reforzando nuestra posición.

-Usted dice que hay secretismo y miedo en la FPF. Coméntenos sobre ello.

Sucede que desde el año 2015 existe un informe al interior de la Federación, elaborado por quien fue el jefe de su archivo, y hasta la fecha no se ha dado a conocer. Es evidente que ocultan este informe porque nos da la razón, si no lo hiciera, ya habría salido a la luz. Y como está en juego un título que el palmarés le atribuye erradamente a Universitario, nadie en la Federación se ajusta bien el pantalón, nadie quiere comprarse el pleito.

-¿Es posible que eso se deba al paso del tiempo? Los hechos se dieron hace ochenta años y el reclamo recién se dio el 2013, ¿existe la figura de prescripción en estos casos?

No hay prescripción. Nuestro pedido de rectificación del palmarés se dirigió a la Federación, la entidad rectora del fútbol nacional, un organismo autónomo que se rige por las normas FIFA, no por la ley ordinaria. Y entre las normas FIFA no existe ninguna que impida presentar un pedido de rectificación, aunque hayan pasado cien años. En este caso, además, hay antecedentes en otras partes del mundo que nos respaldan.

-Si la Federación falla en contra de su posición, ¿apelarían?, ¿a qué instancia?, ¿el TAS es un camino?

Hay instancias, desde luego, y nosotros agotaremos todos los medios que nos permite la norma FIFA para hacer valer nuestro derecho, hasta el final. Pero confiamos en no tener que llegar a tal escenario, porque nuestra verdad es la única verdad, tan incontrovertible como que usted y yo estamos aquí sentados.

-Esa es la posición de Alianza Lima. Dirigentes e hinchas de Universitario piensan distinto. ¿No han intentado contactarlos para debatir este tema que es de interés de ambos?

Universitario no tiene una sola posición oficial, y sus socios e hinchas tienen muchas hipótesis, cada una más insostenible que la otra. Nosotros tenemos una postura fija. De todas formas, no tenemos nada de qué hablar con ellos, el error lo cometió la Federación y es ella la que debe resolverlo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre la solicitud, la FPF no se pronuncia desde la directiva de Manuel Burga. Respecto al tópico, el expresidente señaló el 2015 a Deporte Total que "si estas informaciones tardaron en aparecer 80 años, él se puede demorar en responder un año no está mal, ¿no? Y que oportunamente le harán conocer a Alianza lo que se le informe al directorio”.

Lo mejor sería que ya exista una respuesta de la FPF para que se eviten más dardos, como el que mencionó La Hermandad Aliancista en la entrevista: “Desde el año 2015 existe un informe al interior de la Federación, elaborado por quien fue el jefe de su archivo, y hasta la fecha no se ha dado a conocer. Es evidente que ocultan este informe porque nos da la razón, si no lo hiciera, ya habría salido a la luz.”