Exfutbolista de Universitario es buscado por un caso de homicidio

De mal en peor. El exfutbolista de Universitario de Deportes, Luis Núñez, se encuentra prófugo de la justicia chilena tras ser sindicado como sospechoso de participar en el asesinato de una persona, en la población La Legua, el pasado 10 de octubre.

Según informa La Tercera de Chile, el día del ataque, la Policía socorrió a dos personas heridas de bala. Una de ellas falleció en el hospital debido a que había recibido el proyectil en la cabeza; mientras que el otro -por suerte- sobrevivió pese a tener el fémur izquierdo destrozado y logró identificar a sus agresores: Andrés Alejandro Vergara Baeza y Luis Patricio Núñez Blanco.

Además, mencionan que en el domicilio ubicado en la calle Francisco de Zárate se encontró también 738 gramos de cocaína.

"La víctima sobreviviente habría reconocido a los imputados como miembros de una banda rival, reconocimiento que también fue cotejado con dos testigos que individualiza", se lee en la orden de aprehensión emitida por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago.

¿Qué dice el abogado de Luis Núñez? "Luis ya no vive en Santiago, por lo que supongo que nadie se ha comunicado con él. Dudo que sepa que lo están buscando. He intentado comunicarme durante el día y aún no puedo", dijo Juan Hernández sobre su representado.

Cabe mencionar que Luis Núñez salió de la cárcel en 2017 luego de cumplir una condena de cuatro años y 64 días por financiar una banda de narcotráfico y tenencia ilegal de armas. “Solo quiero que quede muy claro que ya no soy el de antes. Tomé esta lección de vida y solo espero poder ser cada día mejor persona, mejor padre”, había dicho en ese entonces.