Presidente de Sport Rosario lanza dardo a sus jugadores pese a deuda

El Presidente de Sport Rosario, Rori Mautino, arremetió duramente contra sus jugadores y el rendimiento que han venido desempeñando durante las últimas jornadas del Torneo Clausura 2018. El mandamás del club huaracino criticó a su plantel por no mostrar el compromiso que debería ostentar un futbolista profesional.

"A Binacional le deben tres meses y miren cómo jugó. Reconozco que hay una deuda, pero en el transcurso de la semana le he dicho a los futbolistas que les vamos a pagar un par de meses y con eso vamos a darle tranquilidad", atinó en primera estancia, Rori Mautino; en rueda de prensa post partido frente al cuadro puneño.

"Sin embargo, ellos no han demostrado nada. Hay que ser realistas y prepararse para el próximo año para afrontar el campeonato de Segunda", añadió el dirigente en rueda de prensa.

Rori Mautino también señaló que están haciendo todos los esfuerzos para cumplir con las deudas del elenco rosarino.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con las deudas, a Boys y Binacional también le deben pero ellos tienen actitud", atinó Mautino.

"Acá parece que han tirado la toalla, para la próxima habrá que seleccionar a jugadores con compromiso y profesionalismo. Ellos dicen que van a sacar la cara por Huaraz, pero eso no se ve, trajimos 7 jugadores para el Clausura pero no han dado resultados. Si habríamos traído 2 futbolistas importantes no habríamos tenido este problema", arremetió el presidente del club 'canalla'.