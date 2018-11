AC Milan vs Udinese EN VIVO: con Higuáin por la jornada 11 de la Serie A

AC Milan vs Udinese EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 11 de la Serie A de Italia. El encuentro se disputará a las 2:30 p.m. (hora peruana) en el Dacia Arena. Lo transmitirán por Rai TV y puedes seguir el Live Streaming por Serie A Pass. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

La ‘Rossoneri’ busca una tercera victoria consecutiva antes de su partido por la Europa League.

El equipo de Gennaro Gattuso dejó de lado la derrota frente a Real Betis y venció a Sampdoria y Genoa, este último en los minutos finales. AC Milan tiene una temporada complicada, pero ha logrado ubicarse en el cuarto puesto de la liga italiana con 18 puntos.

Para el encuentro, el director técnico usaría a Suso y a Gonzalo Higuaín para asegurar los goles. El español lleva 4 tantos y el argentino 5.

Udinese pasa por una terrible racha: cinco partidos sin ganar, cuatro de ellos en derrota. En la última fecha terminaron empatando contra Genoa por 2-2. La ‘Friulani’ se encuentra en puesto 16 con 9 puntos, a tres de distancia de la zona de descenso.

Por ello, el entrenador Julio Velásquez espera que el mediocampista Rodrigo de Paul logre anotar para darle una alegría a su equipo.

El único enfrentamiento entre ambos en este año terminó en empate 1-1, aunque el presente momento pone la balanza en favor de AC Milan.

🎙️Gattuso: "It's always difficult to gain points in that stadium, we have to be very careful, they are a physical team and we cant make mistakes. We have to be ready for them"#UdineseMilan