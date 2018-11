Atlético Nacional vs Once Caldas: sublime tiro libre de Bocanegra para el 2-1 [VIDEO]

Un gol que no solo vale la victoria, sino el título. En los minutos finales del Atlético Nacional vs Once Caldas, Daniel Bocanegra se lució con un fenomenal cobro de tiro libre que le dio la Copa Colombia a los 'verdolagas'.

Atlético Nacional vs Once Caldas EN VIVO: mira el gol de Daniel Bocanegra

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Once Caldas igualaban 1-1 hasta que apareció Daniel Bocanegra.

Pelota parada para los locales y el encargado de ejecutar el tiro libre -como es habitual- fue Daniel Bocanegra. El lateral mandó el balón por encima de la barrera y, pese a que el portero José Cuadrado despejó con los puños, el esférico ya había traspasado en su totalidad la línea de meta.

Atlético Nacional se llevó la victoria y también levanto la Copa Colombia, título que lo coloca en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.