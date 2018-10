La jugada maestra

El Gran Maestro peruano Julio Granda volvió a dar clases de experiencia y humildad. Y es que tras vencer a la leyenda del ajedrez y excampeón mundial ruso Anatoli Kárpov en el certamen organizado por el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, España, conversó con La República sobre sus planes futuros y su nueva vida en el Perú.

La partida fue reñida y pareja. Finalmente, usted le dio vuelta al tablero...

Fue un partido muy disputado. Cometí un error, luego uno más grande, pero en el ajedrez se viven momentos muy tensos, donde bajo las circunstancias cometes errores. En realidad, cualquiera de los dos pudo haber ganado.

Queda como una gran experiencia...

Siempre es grato enfrentar a jugadores de su nivel, no siempre tienes la opción de hacerlo. Más allá de la experiencia, hay felicidad y orgullo.

En España aseguran que Kárpov incluso hizo una ‘pataleta’ por la derrota. ¿Fue así?

No sé si llamarlo así. Yo lo vi contrariado. Siento que él se relajó, bajó la guardia ante mis errores, pero supe aprovechar las opciones que tuve para vencerlo. Estuvo incómodo.

¿Le estrechó la mano al final del juego?

Estaba molesto, pero luego me encontré con él y las cosas quedaron bien entre nosotros, como debe ser. Él estaba muy desorientado, tanto así que se estaba olvidando darme la mano al final de la partida, pero se dio cuenta y lo hizo.

¿Cree que quedó claro que pese a la experiencia también se falla?

El ajedrez es una alegoría de la vida misma, inherente a equivocarte, pero hay que tener la hidalguía para aceptar los errores y no volver a cometerlos.

Después de diez años dejó Salamanca (España) y volvió al Perú. ¿Por qué?

Volví para contribuir en la difusión del ajedrez, ahora que hay más reconocimiento para el ajedrecista. Este es un deporte que ha conseguido muchos logros, pero también tiene una función en la formación integral de niños y jóvenes. Volví en mayo de este año.

¿Como vicepresidente de la Federación Internacional de Ajedrez siente que tiene más medios para poder hacerlo?

La idea es contribuir con el desarrollo del ajedrez en Latinoamérica y en especial en el Perú. Hoy en día, la dirigencia se inmiscuye en cosas que no deben.

¿Está al tanto de la situación actual de la Federación?

Claro que sí. El IPD acaba de destituir al presidente por problemas que no tienen nada que ver con el deporte. Hoy, que nuestro país está sacudido por la corrupción, hay que empezar por aquí. Necesitamos una renovación dirigencial. La dirigencia hoy no tiene respeto por el deportista, viví en carne propia eso, pero no deseo ahondar en el tema.

¿Su objetivo es ser presidente de la Federación?

No tengo que llegar ahí para contribuir con el ajedrez. A mí me gustan las cosas claras. Hoy los directivos piensan que la Federación es de su propiedad, hacen lo que se les da la gana y se perpetúan en el cargo. En el Perú hay talento, necesitan medios para desarrollarse.

¿Ya piensa en el retiro?

Al mudarme al Perú sabía que dejaba de competir al más alto nivel. El año pasado estuve en el Mundial de Veteranos con más de 50 años y la verdad pienso en el Mundial de la categoría 65. La idea es retirarme de las competencias a esa edad. Vamos a ver qué sucede.

¿Por qué le dicen el ‘agricultor’?

Hay que matizar un poco eso (risas). Volví a Perú y actualmente vivo en Camaná, tengo una casa huerto porque me encanta lo orgánico y ecológico, esa es mi pasión, pero no seguí ninguna carrera. ❧

en cifras

1979

fue el año en que Julio Granda, con 12 años, realizó su primer viaje al extranjero para una competencia.

5

años tenía el Gran Maestro cuando comenzó a jugar.