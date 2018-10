Referente del Real Madrid minimizó salida Ronaldo pese a malos resultados [VIDEO]

Para la gran mayoría de aficionados la ausencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid se ha hecho notar, ya que desde el astro portugués no forma más parte de la plantilla merengue, los resultados del equipo han sido muy malos, tal y como lo demuestra la tabla de posiciones de la Liga Santander, en donde los ‘blancos’ se ubican en la séptima ubicación.

Sin embargo, como se aprecia en imágenes difundidas en Youtube, uno de los referentes y mejores jugadores de la actual plantilla del Real Madrid no comparte esta apreciación y se refirió a la ausencia de Cristiano Ronaldo cuando fue consultado durante una conferencia de prensa, minizando la ausencia del cinco veces Balon de Oro.

"Nos lo ha preguntado toda la prensa. Yo echo de menos a Carvajal, a Bale, a todos los jugadores cuando faltan... No podemos buscar la solución fuera de este club, si no dentro porque hay muchas y muy buenas. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí”, dijo Isco Alarcón, volante madridista, en referencia a Cristiano Ronaldo.

Sobre las derrotas de Real Madrid, Isco precisó en las imágenes que también están en Youtube que “no es fácil de asimilar esta mala racha, pero siempre hemos sabido resurgir y siempre hemos recibido críticas y acabaron metiendo el (....) entre las piernas. Hemos ganado cuatro Champions en los últimos años, a muchos les gusta vernos en mala situación y nunca se nos puede dar por muerto".

Además se refirió a la posible salida de Julen Lopetegui del banquillo merengue "Sería una locura ,hay que dejarlo trabajar. Porque habría que echarnos a todos, no sólo al entrenador. No creo que la prensa ´puede echar a aun entrenador. Confío en que juntos podemos hacer un año magnífico", puntualizó.