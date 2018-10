Arturo Woodman habló del Mundial Sub-17

El presidente la República Martín Vizcarra declaró de interés nacional la realización del Mundial Sub-17, teniendo como sedes dos de los estadios del norte del país como el Miguel Grau de Piura y el Mansiche de Trujillo, además de Tacna y Lima.

En diálogo con Arturo Woodman Pollit —cabe recordar que fue el presidente de la Comisión Organizadora del último Mundial Sub-17 realizado en nuestro país en el año 2005— habló de lo que se viene con este torneo para el norte peruano.

“Muy interesante. Tenemos ya la experiencia de haber organizado una Copa América y un Mundial Sub-17, ahora viene otro mundial, donde esperemos que se deje un legado en las sedes donde se va a desarrollar el Mundial Sub-17 en el año 2019 y que la FIFA mejore sus estadios. Las mejoras son importantes porque no se pide capacidad sino comodidad y al estadio de Piura se le podría poner techo a toda la vuelta y butacas. Ojalá el ente mundial del fútbol lo pueda hacer en Piura, sería bonito”, sostuvo.

Para nadie es un secreto que las canchas naturales son un dolor de cabeza para los IPD de las regiones.

“En el Perú no existe el concepto de cuidado y mantenimiento. Lamentablemente en nuestro Perú se hacen las cosas sin presupuesto ni para cuidar ni para mantener y no hay un concepto de cuidado y mantenimiento de todos. En el IPD hay una idea de que todo alquiler pase a una cuenta de mantenimiento. He dicho cultura de cuidado y mantenimiento para las canchas del Perú”, expresó el expresidente del IPD.