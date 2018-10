Portugal vs Escocia EN VIVO vía DirecTV: sin Cristiano Ronaldo en amistoso por Fecha FIFA 2018

VER EN VIVO | Portugal vs Escocia se enfrentan este domingo desde las 11:00 a.m. - hora peruana EN DIRECTO | ONLINE vía DirecTV Sports en amistoso internacional por Fecha FIFA 2018 en el estadio Hampden Park, de Glasgow.

Portugal vs Escocia: los lusos quieren seguir en buena racha

El equipo de Fernando Santos atraviesa un gran momento luego de su victoria a domicilio a Polonia, victoria que le permitió tomar la punta del grupo A-3 de la Liga de Naciones UEFA 2018.

"Conocemos el grado de competitividad en Escocia y siempre será difícil, aún más con el entorno de apoyo al equipo”, señaló el DT Fernando Santos en la previa.

Portugal vs Escocia: Cristiano Ronaldo sigue ausente

El goleador histórico de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria. Recordemos que la última vez fue fue porque quería terminar de adaptarse a su nuevo club, la Juventus de Turín; pero esta se debió a los temas extradeportivos con los que lidia (una exmodelo estadounidense lo denuncia por supuesta violación).

Por su parte, Escocia, cayó en su último partido en Tel Aviv ante Israel (2-1) por el grupo C-1 de la Liga de Naciones UEFA 2018.

La principal figura del equipo de Alex McLeish es Andrew Robertson, titular en el Liverpool de Inglaterra.

Portugal vs Escocia: alineaciones probables EN VIVO ONLINE en amistoso internacional por Fecha FIFA 2018

Portugal: Rui Patrício, Pepe, Mário Rui, João Cancelo, Rúben Dias, Pizzi, William Carvalho, Rafa Silva, Rúben Neves, Bernardo Silva, André Silva.

Escocia: Allan McGregor, Charles Mulgrew, Stephen O'Donnell, Andrew Robertson, John Souttar, Kieran Tierney, Kevin McDonald, Callum McGregor, John McGinn, Steven Naismith, Jhonny Russell.

