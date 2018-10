Juventus vs Udinese EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo por la jornada 8 de la Serie A

VER EN VIVO Juventus vs Udinese se juega este sábado 6 de octubre EN DIRECTO por la Serie A de Italia. Este partido es correspondiente a la jornada 8 del torneo italiano y se disputará desde las 11:00 am (hora peruana) en el Estadio Friuli. Será transmitido vía Serie A Pass y RAI TV; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

La ‘Vecchia Signora’ llega al Juventus vs. Udinese con la consigna de mantener el invicto en la Serie A. En lo que va de la temporada el técnico Massimiliano Allegri ha realizado tan buena campaña que ubica a su equipo en el primer lugar de la tabla con 21 unidades, siendo el único club con puntaje perfecto.

Se espera que Cristiano Ronaldo se encuentre 100% concentrado para el Juventus vs. Udinese luego de recibir acusaciones por violación de una ex modelo estadounidense. El delantero portugués lleva anotado 3 goles en lo que va de la temporada y en los siete partidos que se ha disputado por la Serie A fue titular.

Los ‘Bianconeri’ llegan a este cotejo luego de derrotar al Young Boys por 3-0 en la segunda fecha de la Champions League. Paulo Dybala estuvo encendido en aquel partido ya que fue el autor de los tres tantos, mientras que Cristiano Ronaldo no pudo jugar luego de la suspensión en la fecha anterior.

Al frente estará el Udinese, que buscará, de local sacar un buen resultado para subir algunos peldaños. El combinado dirigido por Julio Velázquez marcha en el puesto 14 con ocho unidades. En su último duelo por la Serie A perdió de visita 2 a 1 frente al Bologna.

En el historial de los cinco últimos enfrentamientos entre ambas escuadras, la ‘Vecchia Signora’ lleva el mando tras lograr cuatro victorias, mientras que el Udinese no pudo ganar ningún duelo, y solo pudo empatar 1-1 en marzo del año pasado.

Horarios para ver el Juventus vs Udinese EN VIVO ONLINE por la Serie A

Guatemala – 10:00 am

Honduras – 10:00 am

Costa Rica – 10:00 am

México - 11:00 am

Perú – 11:00 am

Colombia – 11:00 am

Ecuador – 11:00 am

Panamá – 11:00 am

Puerto Rico – 12:00 pm

Estados Unidos (Miami y Nueva York) – 12:00 pm

Venezuela – 12:00 pm

Paraguay – 12:00 pm

Bolivia – 12:00 pm

Argentina – 1:00 pm

Uruguay – 1:00 pm

Brasil – 1:00 pm

Canales para ver el Juventus vs Udinese EN VIVO ONLINE por la Serie A

Serie A Pass

Rai TV

DirecTV

Juventus vs Udinese: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Serie A

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Bernardeschi, Bentancur, Pjanic, Ronaldo; Mandzukic.

Udinese: Scuffet, Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir, Fofana, Behrami, Mandragora, de Paul, Barak, Lasagna.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs Udinese?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Udinese, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Serie A, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.