Melgar en la cima del torneo

El sueño del título para FBC Melgar empieza a tomar forma. Un primer paso es ganar el Clausura y, por ahora, parece posible. Ayer derrotó a Cristal por 2 a 0, en un duelo que se consideraba una final adelantada. Melgar es momentáneo puntero del torneo.

Antes del partido, ambos equipos llegaban con bajas: Cristal porque tiene jugadores en la selección y Melgar por expulsiones y lesiones. Los rojinegros administraron mejor las ausencias. La ventaja de tener un plantel amplio por fin se notó.

En cambio, en Cristal, la ausencia de Patricio Álvarez no fue bien cubierta. El reemplazante, Carlos Grados, facilitó la apertura del marcador. Se apresuró en salir a cortar una jugada y dejó el arco descubierto. Así Patricio Arce marcó a los 33 minutos. El gol fue celebrado con euforia por el técnico Hernán Torres.

La consigna del colombiano, hasta el martes, era ganar sin importar el estilo. Sin embargo, ayer los rojinegros respetaron la idea, con elaboración al ras del piso. Así llegó el segundo gol, en un contragolpe que Arias concretó al final del primer tiempo.

Cristal no pudo recuperarse. En la segunda etapa, tomó la iniciativa, pero no anotó. La más clara fue un disparo al palo de Emanuel Herrera, el exrojinegro que ayer fue uno de los más pifiados. Varios hinchas aún no le perdonan que abandonó el equipo a mitad del campeonato del año pasado.

Melgar terminó con diez jugadores por la expulsión de Joel Sánchez. El volante arequipeño no jugará ante Alianza Lima. Tampoco lo hará el argentino Bernardo Cuesta, quien sumó su tercera tarjeta amarilla.

Cuesta ayer tuvo una accidentada jugada con su compatriota Omar Merlo, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser llevado en ambulancia a una clínica local, donde se recupera. Al final del partido, el argentino mostró su preocupación por el colega. Punto aparte, la victoria de ayer no fue cualquiera para Cuesta, pues sumó su partido número 200 con la casaquilla de Melgar.

Los dirigidos por Hernán Torres ahora suman 16 puntos, son líderes momentáneos y se alejan 8 unidades de Cristal, equipo que tenía aspiraciones de ganar el Clausura para proclamarse campeón nacional sin jugar el play off.

Melgar deberá mantener el momento anímico hasta el 21 de octubre, cuando se reanude el campeonato y juegue contra Alianza Lima. Será otra final para hacer realidad el sueño del título.