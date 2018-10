Fuentes protesta por árbitro Carrillo

El tono de voz de Paolo Fuentes es muy distinto al que se le escuchó tras hacer un gol de media chalaca a Huancayo.

El juvenil jugador de Melgar está molesto por la derrota ante Boys y más aún por el accionar del árbitro Víctor Carrillo. “Nos amenazó todo el tiempo, de entrada me cobró un foul que no existió y me empezó a condicionar. Luego me sacó una amarilla injusta, dejándome fuera del partido con Cristal. A veces no entiendo qué pasa”, explotó el futbolista.

Fuentes contó que Luis “El Pana” Tejada jugó gratis el partido porque hizo faltas que merecían la roja: “A Joel Sánchez lo agredió y Carrillo no hizo nada. Joel le reclamó y lo amenazó. A Penny le dio explicaciones tontas sobre su accionar”.

No será el único ausente en el partido de mañana a las 20:00hrs ante Cristal. Pablo Míguez también vio la roja y Etchemaite sigue lesionado.

El que vuelve a la Unsa es Herrera, pero con la celeste. ❧