Los candidatos de Juan Carlos Oblitas para reemplazar a Paolo Guerrero en la 'Bicolor'

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, dialogó con La República y soltó algunos nombres que pueden suplir en el futuro al ariete nacional, Paolo Guerrero; que el pasado lunes recibió la mala noticia que no podrá volver a jugar hasta el 2019.

El TAS (Tribunal Federal Suizo) emitió un comunicado donde informó sobre la negación al pedido de liberación presentado por el delantero peruano, manteniéndose el castigo de 14 meses impuesto por el TAS.

Es por ello que, Juan Carlos Oblitas, en la entrevista con La República, respondió a la interrogante sobre ¿Quiénes serían los reemplazantes del 'Depredador'?

"Es un caso crítico. Creo que las demás posiciones tenemos gente, en el caso de Alberto, han salido Araujo, Santamaría, Abram. Podemos estar tranquilos pero el caso de Paolo es un caso particular", inició en primera estancia Oblitas.

"Primero (Paolo) es un jugador extraordinario, desde lo técnico y no lo podemos reemplazar en este momento. Es muy difícil encontrar a uno de sus mismas características", continuó el popular 'ciego'.

"La inactividad de Paolo es complicada para él y para nosotros. Hay que esperar que surjan y que exploten sino hay que adaptarnos en distinto juego. Los reemplazantes naturales pueden haber sido Bulos, Da Silva, Succar. No han venido jugando y no han explotado. Depende de ellos. En la Sub 20 tenemos a Olivares y Zela que está en Italia. A ellos hay que darle tiempo", subrayó el director deportivo de la FPF.

Este miércoles 3 de octubre, en la edición impresa de La República, no te pierdas la entrevista completa con Juan Carlos Oblitas.