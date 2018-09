Luchador peruano en WWE: "La peor lucha de mi vida fue contra Mick Foley" [VIDEO]

Hace una semana, un luchador peruano hizo historia al hacer su debut en NXT, marca de desarrollo de la WWE. 'Rayo', conocido en el circuito independiente de Estados Unidos como 'The Last Inca Warrior', brindó una entrevista al programa Catch Radio dónde relató su llegada a la empresa líder en entretenimiento deportivo en el mundo.

'Rayo' señaló que recibió la llamada de WWE un mes después de enviar un correo con sus datos y referencias, el contacto fue el luchador Lio Rush, quien debutó hace poco en RAW. "Me hice amigo de Lio Rush en MCW y yo le hacía los gráficos, él me preguntó si había intentado trabajar en WWE y me dio un e-mail de una persona importante", aseguró.

Además de luchador, 'Rayo' tiene mucho talento para el dibujo y el diseño, él mismo es quien hace los modelos de su atuendo incaico. En ese sentido, el gladiador peruano comenta que su caracterización le da una ventaja sobre el resto de luchadores. "Creo que ser parte de una minoría es una ventaja, ya que aquí la mayoría son 'gringos' y no hay personajes parecidos al mío. Tarde o temprano va a haber algo grande para este tipo de personaje', indicó.

Dentro de las anécdotas que contó, las más resaltantes fueron las concernientes a sus tres enfrentamientos con la leyenda de WWE Mick Foley, sin embargo uno de esos combates lo tiene grabado en la memoria no por las razones que quisiera.

“Mi primera pelea fue con Mick Foley y la considero como la peor que he tenido (risas). Fue un tag team match de 8 personas. Me acompañaba otro muchacho que debutaba también y junto con nosotros salieron dos veteranos y estábamos peleando con otros dos policías que no eran luchadores, pero era como un homenaje para ellos. 10 minutos antes de comenzar, pusieron a Mick Foley. No estaba en los planes, pero igual luchamos. Continuamos y al final Mick tenía planeado algo y no lo hizo. Se olvidó por completo. Por cinco minutos nadie hizo nada en el ring. Ya al final se metió, pero igual ya había pasado un momento vergonzoso. De todas maneras, aprendí mucho con esa experiencia”, contó el luchador nacional.

Puedes ver la entrevista completa en el video a continuación.