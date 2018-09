Werder Bremen vs Hertha Berlin EN VIVO: con Claudio Pizarro por la fecha 5 de Bundesliga

Werder Bremen vs. Hertha Berlin se miden este martes EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO a partir de las 11:30 a.m. - hora peruana en el Estadio 'Weserstadion' de Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga. El partido podrás verlo por las pantallas de FOX Sports 2 o seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Werder Bremen llega a este cotejo tras obtener victorias lejos de casa, incluyendo el emocionante triunfo del pasado fin de semana (3-2) sobre su similar del Augsburgo.

Los 'Green-whites' aún no han ganado en casa esta campaña, después de un par de empates 1-1 contra el Hannover y Nuremberg, respectivamente. Sin embargo, permanecen invictos en el 'Weserstadium' en 15 partidos disputados bajo el mando de Florian Kohfeldt.

En este encuentro se espera que el artillero peruano, Claudio Pizarro, quien comenzó la victoria en Augsburg, tenga participación en el terreno de juego. Precisamente, Martin Harnik, compañero del delantero nacional de 39 años, sea el que inicie las acciones y el ex Bayern Múnich arranque desde el banquillo.

Por su parte, Hertha Berlín atraviesa un extraordinario presente, tras iniciar la campaña de la Bundesliga con tres victorias y un empate en cuatro partidos disputados; siendo los máximos perseguidores en la tabla de posiciones del líder Bayern Múnich.

El sábado pasado, los 'Old Lady' vinieron desde atrás para vencer al Borussia Mönchengladbach en un duelo que tuvo de todo de principio a fin (4-2); que provocó extender su racha invicta en todas las competiciones a cinco partidos.

Horarios para ver el Werder Bremen vs. Hertha Berlin EN VIVO ONLINE por la Bundesliga

México - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Honduras - 10:30 a.m.

Guatemala - 10:30 a.m.

Costa Rica - 10:30 a.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Puerto Rico - 12:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

