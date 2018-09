Las confesiones de Fernando Alonso y Vandoorne en el test de la fórmula 1 [VIDEO]

La fecha de la fórmula 1 entró a un breve receso pero eso no es motivo para que sus fanáticos se olviden de sus competidores. A través de sus redes sociales la máxima competición viene realizando un test muy particular a sus pilotos y esta vez le tocó a los conductores de McLaren, Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne.

En este test ellos tuvieron que responder situaciones divertidas y anécdotas que le ocurrieron durante en las competencias. Los conductores debieron levantar un letrero con la palabra verdadero o falso y explicar lo que sucedió.

En una de las preguntas los pilotos admitieron que una mala costumbre que tienen algunos competidores es culpar al coche cuando pierden una carrera. Todos los pilotos lo hacen en algún momento”, señala Vandoorne, a lo que Alonso añade que es algo que “incluso se hace en la época del karting”

Entre risas el piloto español admitió que en algunas ocasiones mintió a su compañero de equipo. No sé si es mentir o no, pero cuando pilotas conoces algunos trucos en ciertas curvas o cuando, por error, te sales de la trazada y encuentras más agarre ahí, dices en la reunión del equipo ‘uf, me salí en esa zona y me empujó totalmente fuera”, expresó.