Hijo de Francesco Totti conmovió al mundo con un gesto de fair play

El "Madrid Football Cup" está desarrollado el campeonato Sub-14 en la ciudad de Alcobendas donde han asistido las canteras de los mejores equipos de Europa. En este torneo se ha producido uno de los mejores gestos de fair play que ha conmovido al mundo. El protagonista es Christian Totti, hijo y heredero del mítico jugador de la AS Roma Francesco Totti.

Durante el partido entre el cuadro romano y el PSG, el pequeño chocó contra el arquero rival que quedó lesionado en el campo. Christian, con la pelota y el arco vacío, paró la jugada y prefirió asegurarse del estado de su rival, mientras el resto de sus compañeros aprovechaban para beber agua.

Al finalizar el duelo, el mayor de los Totti fue entrevistado por los medios oficiales de la organización del torneo y confesó el intercambio de palabras que tuvo con el portero.

“Me acerqué a pedirle perdón, porque para mí lo importante era que él este bien y no hacer un gol. Él me dijo que estaba bien y que no le había dolido. Mi entrenador me felicitó y me dijo que había hecho un gran trabajo”, expresó.

Con tan solo 12 años, Christian Totti ha recibido la lección compartida de su padre, quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El 'Emperador' jugó más de 25 temporadas en el conjunto italiano, en dónde defendió la casaquilla de la Roma en 782 partidos, marcando 306 goles y brindando 123 asistencias.