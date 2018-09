Valverde: "No creo que PSV sea de los rivales más flojos del grupo"

A pocas horas del inicio de la Champions League, el técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde habló en una conferencia de prensa sobre sus ambiciones como equipo y las motivaciones adicionales que tienen para conseguir la copa.

“Nos gustaría ganar la Champions League y seguramente esta respuesta se está repitiendo en otros equipos. El Valencia o el Manchester City también tienen la ilusión de campeonar, además de los argumentos necesarios para hacerlo. De todas maneras, me gusta que haya una motivación extra para ganar la Champions”, reveló el estratega español.

Por otra parte, ante el duelo programado entre el ‘Barca’ el y PSV en el Camp Nou, Valverde aseguró que a pesar de lo que se piensa, los holandeses son un rival difícil. "No creo que PSV sea de los rivales más flojos del grupo. Me parece un equipo joven que ataca bien y que tiene mucho talento en ofensiva, los respetamos mucho. Vemos que son un elenco grande en su país y tienen la intención de llevar la iniciativa en el juego en cada duelo, no creo que cambien su planteamiento en esta ocasión", subrayó.

Finalmente, el ‘Txingurri’ fue interrogado sobre la situación de Hirving Lozano, quien días atrás confesó que su sueño es ser parte del cuadro ‘blaugrana’. “Es un jugador de otro equipo, que lo está haciendo muy bien, que hizo un gran Mundial, pero no sé lo que puede pasar en un futuro. Hay que ser muy respetuoso con los jugadores de los otros equipos”, concluyó.