Champions League 2018/19: fecha, horarios y canales de los partidos de la primera fecha

¡Vuelve el fútbol de élite! La Champions League temporada 2018/19, en su fase de grupos, iniciará este martes 18 de septiembre con grandísimos partidos que paralizarán al mundo. Todos los encuentros serán transmitidos por las señales de FOX Sports e ESPN.

Los primeros partidos de la 'Orejona' serán el FC Barcelona vs. PSV y el Inter de Milán vs. Tottenham Hotspur, ambos a las 11:55 a.m. - hora peruana por el Grupo B.

¿Cuándo hará su debut el tricampeón de la Champions League? Real Madrid recibirá el miércoles 19 a la AS Roma en el estadio Santiago Bernabéu. Los merengues buscarán empezar con el pie derecho la nueva era europea sin Cristiano Ronaldo.

El portugués, que dejó España por Italia, comandará a la Juventus cuando visite al Valencia, en Mestalla.

Por otro lado, el Liverpool, actual subcampeón, medirá fuerzas con el PSG de Neymar, Mbappé y Cavani en Anfield. Los 'Reds' ponen sus esperanzas en lo que puedan hacer Mohamed Salah y Sadio Mané.

El único peruano que jugará en la Champions League 2018/19 es Jefferson Farfán. La 'Foquita' viajará a Turquía con el Lokomotiv de Moscú para chocar ante el Galatasaray por el Grupo D.

Programación de los partidos de esta semana en la Champions League 2018/19