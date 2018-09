Fórmula 1: Lewis Hamilton el chico que hizo magia en Singapur

Ayer lloró por quedar primer en la clasificación y ahora lo hace por coronarse como campeón del Gran Premio de Singapur. Esta vez el día ‘mágico’ de Lewis Hamilton no tuvo un villano para arruinar su merecido triunfo y está cada vez está más cerca de ganar el Mundial de la Fórmula 1. El piloto británico sacó 40 puntos de ventaja a Sebastian Vettel a falta de seis pruebas para el final de temporada. Hasta el momento el de Mercedes no se siente campeón, sonríe cada vez que escucha la palabra Ferrari, sabe que la marca italiana es un rival de temer.

Sebastian Vettel estaba en la obligación de arriesgar y lo hizo desde la salida, aunque pudo deshacerse de Max Verstappen con un adelantamiento de mucho valor y alta escuela. El alemán creía en la hazaña, pero el ‘44’ estaba a otro ritmo, manejaba el ritmo de la competencia. Por eso el de Ferrari se vio obligado a realizar un truco de estrategia para intentar asaltar la primera posición.

En la vuelta 15 Ferrari lo llamó a boxes para intentar el clásico ‘undercut’ o atajo. La apuesta era montar los ultrablandos y no los blandos para poder tener más prestaciones inmediatas e intentar clavar una vuelta que le permitiera mantenerse por delante del líder cuando éste regresara a pista. La estrategia no funcionó, Vettel fue superado por Lewis y Verstappen quedando rezagado en la tercera casilla.

Desde la vuelta 17 el GP no sufrió variaciones, Hamilton liderando sin amenaza alguna, Verstappen intentado el ‘milagro’ pero a pasar el tiempo decidió cuidar el segundo lugar y Vettel masticando su bronca de quedar en el tercer lugar , culpando a los ultrablandos, una estrategia que no le favoreció.

