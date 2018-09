WWE Hell in a Cell 2018 EN VIVO: ¿cómo y dónde ver este evento? | GUÍA TV

WWE Hell in a Cell 2018 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network: se emitirá este domingo en el AT&T Center de San Antonio, Texas. Este evento está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana y mexicana) y también podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

El universo de la WWE podrá empezar a vibrar con Hell in a Cell 2018 a las 5:00 p. m. a través del kickofff, que siempre antes de la cartelera principal y que transmitido EN VIVO, de manera gratuita, por las cuentas que tiene la empresa de lucha en YouTube, Facebook y Twitter.

El evento estelar de esta nueva edición de Hell in a Cell será el Roman Reigns vs. Braun Strowman, quienes estarán dentro de la celda infernal por el título Universal de Raw. Este combate tendrá un plus, ya que el árbitro especial será el recordado Mick Foley, quien hace unos meses fue el gerente general de la marca roja y pertenece al Salón de la Fama de WWE.

A propósito de Foley, el WWE Hell in a Cell de este domingo marca la celebración de los 20 años de una mítica lucha dentro de la celda infernal. 'The Undertaker' se midió con 'Mankind' en una lucha que quedó en la historia por la caída de este último desde el techo de la jaula hacia la mesa donde estaban los comentaristas.

Canales para ver EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el WWE Hell in a Cell 2018

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Horarios para ver EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el WWE Hell in a Cell 2018 (KickOff)

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington): 5.00 p.m.

Bolivia: 5.00 p.m.

Venezuela: 5.00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cartelera del WWE Hell in a Cell 2018

Campeonato Universal de la WWE

Hell in a Cell Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) vs. Braun Strowman (con Mick Foley como árbitro especial invitado).

DATO: El 'Mostruo entre hombres' hará efectivo su contrato Money in the Bank.

Campeonato de la WWE

AJ Styles (c) vs. Samoa Joehtt

Lucha en parejas

Daniel Bryan y Brie Bella vs. The Miz y Maryse

Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Alexa Bliss

Hell in a Cell Match

Jeff Hardy vs. Randy Orton

Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Becky Lynch

Campeonato en Parejas de Raw

Dolph Ziggler y Drew McIntyre (c) vs. The Shield (Dean Ambrose y Seth Rollins)

Kick-Off: Campeonato en Parejas de SmackDown

The New Day (Big E y/o Kofi Kingston y/o Xavier Woods) vs. Rusev y Aiden English (con Lana).

DATO: Sólo dos miembros de The New Day pueden participar de la lucha.