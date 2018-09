WWE Hell in a Cell 2018 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE: Roman Reigns vs Braun Strowman en la celda infernal

WWE Hell in Cell 2018 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este domingo 16 de setiembre a las 4:00 p.m. desde el AT&T Center de San Antonio, Texas. Puedes seguir el evento vía Fox Action, WWE Network y el minuto a minuto en LaRepublica.pe

Antesala

El evento marca el retorno del denominado 'patio de juegos del diablo', la celda infernal, un tipo de lucha que ha cambiado por completo a muchas superestrellas de la WWE. Esta vez le toca a Roman Reigns y Braun Strowman entrar a la monstruosa estructura para batallar por la presea más valiosa en el mundo luchístico, el campeonato universal de WWE. Mick Foley será el árbitro especial.

Jeff Hardy y Randy Orton también ingresan a la jaula en un nuevo capítulo de su rivalidad. También veremos en acción a Ronda Rousey haciendo la primera defensa del campeonato femenino de Raw ante Alexa Bliss.

Este evento marca la celebración de los 20 años de una mítica lucha que, tal vez, le dio su fama principal a la lucha de celda infernal. The Undertaker se midió con Mankind en un combate que quedó en la historia por la caída de Mankind desde el techo de la jaula hacia la mesa de comentarios.

Horarios de WWE Hell in a Cell EN VIVO EN DIRECTO ONLINE (Kick Off Show)

Perú: 4.00 p.m.

Colombia: 4.00 p.m.

Ecuador: 4.00 p.m.

México: 4.00 p.m.

Argentina: 6.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 6.00 p.m.

Costa Rica: 3.00 p.m.

El Salvador: 3.00 p.m.

Guatemala: 3.00 p.m.

Honduras: 3.00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 5.00 p.m.

Estados Unidos (CEN): 4.00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 2.00 p.m.

Alemania: 11.00 p.m.

Bélgica: 11.00 p.m.

España: 11.00 p.m.

Francia: 11.00 p.m.

Italia: 11.00 p.m.

Suiza: 11.00 p.m.

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Inglaterra: 12.00 a.m. (lunes 20 de agosto)

Cuba: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 5.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Cartelera de WWE Hell in a Cell EN VIVO EN DIRECTO ONLINE

Campeonato Universal de la WWE

Hell in a Cell Match por el Campeonato Universal de la WWE

Roman Reigns (c) vs. Braun Strowman (con Mick Foley como árbitro especial invitado).

Dato: Braun Strowman hará efectivo su contrato Money in the Bank.

Campeonato de la WWE

AJ Styles (c) vs. Samoa Joehtt

Lucha en pareja

Daniel Bryan y Brie Bella vs. The Miz y Maryse

Campeonato Femenino de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Alexa Bliss

Hell in a Cell Match

Jeff Hardy vs. Randy Orton

Campeonato Femenino de SmackDown

Charlotte Flair (c) vs. Becky Lynch

Campeonato en Parejas de Raw

Dolph Ziggler y Drew McIntyre (c) vs. The Shield (Dean Ambrose y Seth Rollins)

Kick-Off: Campeonato en Parejas de SmackDown

The New Day (Big E y/o Kofi Kingston y/o Xavier Woods) vs. Rusev y Aiden English (con Lana).

Dato: Sólo dos miembros de The New Day pueden participar de la lucha.

Canales para ver WWE Hell in a Cell EN VIVO EN DIRECTO ONLINE

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo WWE Hell in a Cell 2018?

Si quieres seguir en Internet el evento WWE Hell in a Cell, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del máximo evento de WWE. Además, puedes ver el resumen al término de la velada luchística.

Vive el minuto a minuto de WWE Hell in a Cell

