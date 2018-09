Real Madrid vs Barcelona: clásico del fútbol español ya tiene fecha

El clásico más importante de clubes de los últimos tiempos, Real Madrid vs FC Barcelona, ya tiene fecha confirmada en la presente temporada 2018-19. LaLiga dio conocer que el 28 de octubre se llevará a cabo el primer clásico del balompié español en el Estadio ‘Camp Nou’.

Este será el primer clásico hispano que no tendrá el morbo de ver enfrentarse a los dos mejores jugadores del mundo, Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, pero a pesar de esto será un choque apasionado que nadie debe perdérselo por las grandes figuras que estarán en el terreno de juego.

Asimismo, también será el debut en clásicos en el banquillo del Real Madrid del director técnico ibérico, Julen Lopetegui.

