Campeón con Alianza Lima: "Pizarro merece un partido de despedida con Perú"

Claudio Pizarro está convencido de que Ricardo Gareca no lo convocará para este nuevo proceso al mando de la selección peruana. El ‘Bombardero de los Andes’ sabe que el ‘Tigre’ busca nuevas alternativas para de cara a la Copa América 2019 y las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El delantero de 39 años afirmó en una entrevista con el Werder Bremen que esta será su última temporada como futbolista. Debido a esto, Leao Butrón manifestó que sería una buena idea que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le organice un partido de despedida al excapitán de la ‘Bicolor’.

“Yo creo que sí amerita un partido de despedida. Cuando escucho hablar de Claudio Pizarro, parece que él hubiera jugado tenis por la selección peruana. Todos son responsables, cuando las cosas andan mal. Se le juzgó mucho. Por lo que escuché, sabe que su momento pasó. Pero depende de él y de la FPF”, señaló Leao Butrón en una conversación con Exitosa Deportes.

Recordemos que ‘Pizza’ perdió las esperanzas de volver a vestir la camiseta de la selección peruana cuando no fue llamado para ir a la Copa del Mundo. “Si no me llevó al Mundial [Ricardo Gareca], ¿por qué me llamaría ahora”, dijo hace unos días Claudio Pizarro.

Butrón tiene claro qué jugadores merecen una oportunidad en la selección peruana

“Steven Rivadeneyra [arquero de Deportivo Municipal] merece ser convocado a la selección. Ha hecho bien las cosas, desde hace mucho tiempo. Está atajando muy bien. Arce, Hohberg también. Y Mimbela, el día que se la crea, porque tiene condiciones extraordinarias, aunque tiene que ser constante”, finalizó Leao Butrón, quien reaparecerá este domingo en el arco de Alianza Lima cuando enfrente a Sporting Cristal.