Argentina vs República Dominicana EN VIVO ONLINE: por fecha 2 del Mundial Masculino de Voley 2018

VER EN VIVO | Argentina vs República Dominicana se juega este viernes 13 de setiembre EN DIRECTO desde las 1:30 p.m. (hora peruana). Este duelo se jugará en el marco de la segunda fecha del Grupo A del Mundial Masculino de Vóley de Italia – Bulgaria 2018. El choque será televisado vía TV Pública y TyC Sports, además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto cada punto a través de larepublica.pe.

El cuadro argentino cayó en su debut ante Bélgica que los vencieron por 3 sets a 1. De esta manera el DT Julio Velazco ya no cederán más sets para encaminarse en el torneo. El cuadro centroamericano también atraviesa por la misma situación, luego de caer en la primera fecha frente a Eslovenia por 3-1.

Ambas escuadras tienen claro que solo cuatro equipos pasarán a la siguiente ronda y este duelo entre ambas, será de vital importancia para sus ambiciones. Las selecciones que completan el Grupo A son Italia y Japón.

Luego de este duelo, los ‘albicelestes’ se medirán el sábado 15 frente a uno de los anfitriones, Italia. El domingo descansarán para volver recargados y enfrentar a Eslovenia el lunes.

Formato de competencia:

Las 24 selecciones participantes se dividirán inicialmente en cuatro zonas de seis, dos de las cuales tendrán escenario en Italia, mientras las otras dos serán en Bulgaria. Los cuatro mejores equipos de esta primera etapa clasificará a las segunda ronda, que se jugará entre el 21 y 23 de setiembre. En este nivel también se volverán a dividir en cuatro grupos de cuatro.

