WWE: Las 10 mejores luchas 'Hell in a Cell' de la historia [VIDEOS]

Apodada como 'el patio de juegos del diablo', la lucha de la celda infernal es conocida como el tipo de combate más brutal dentro de la WWE. Dos (o a veces más) contendores entran a una enorme jaula en donde todo está permitido y las consecuencias suelen ser irreparables.

Anteriormente, no era muy común ver que este tipo de lucha se vea de manera seguida, sin embargo, esto cambió en el año 2009 cuando se convirtió en un evento anual. Hasta la fecha han habido 38 luchas dentro de la celda infernal y hoy recordamos las 10 mejores.

Cabe recordar que este domingo 16 WWE presentará 'Hell in a Cell 2018' y los combates dentró de la temible jaula son Roman Reigns vs. Braun Strowman por el campeonato universal de WWE y Jeff Hardy vs. Randy Orton.

10. Batista vs The Undertaker (Survivor Series 2007)

Buena lucha por el título mundial. Batista se llevó la victoria gracias a una interferencia sorpresiva de Edge.

9. Brock Lesnar vs The Undertaker (No Mercy 2002)

La lucha que catapultó a Brock Lesnar como 'main eventer'. Si bien es cierto, Lesnar ya había ganado su primer campeonato mundial, fue esta victoria sobre 'el hombre muerto' la que puso su nombre en el estrellato de la WWE.

8. Triple H vs Shawn Michaels (Bad Blood 2004)

La lucha de celda infernal más larga de la historia (47:26). Estos examigos continuaron su encarnizada rivalidad con este combate en el que Triple H salió vencedor.





7. Edge vs The Undertaker (Summerslam 2008)

Cierre perfecto para una gran rivalidad. The Undertaker se llevó la victoria y 'enterró' definitivamente a Edge.

6. Batista vs Triple H (Vengeance 2005)

Así como sucedió con Brock Lesnar y The Undertaker, esta vez fue Triple H quien le dio la posta a Batista como la gran estrella de la empresa.

5. Kurt Angle vs The Rock vs Triple H vs Stone Cold vs The Undertaker vs Rikishi (Armageddon 2000)

Kurt Angle salió victorioso en su primer y última celda infernal. Esta lucha queda en la historia por el calibre de los contendientes que participaron.

4. Triple H vs Cactus Jack (No way out 2000)

Una lucha que fue una verdadera masacre y perfecto colofón para la carrera de Mick Foley.

3. The Undertaker vs Mankind (King of the ring 1998)

La lucha que definió la peligrosidad de este tipo de lucha. La imágen de Mankind cayendo desde la cima de la celda sobre la mesa de transmisión es una de las más icónicas de la historia de la WWE.

2. The Undertaker vs Shawn Michaels (Bad Blood 1998)

La primera celda infernal de la historia tuvo de todo. Un gran combate que sirvió de escenario perfecto para el debut de 'La máquina roja de la destrucción', Kane.

1. The Undertaker vs Triple H (Wrestlemania 28)

Todo fue perfecto en esta lucha, la actuación de ambos luchadores y del árbitro Shawn Michaels, la historia, el drama, y sobre todo el final. Verdaderamente épico.