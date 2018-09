Inés Melchor sobre los Panamericanos: "Es una obligación ganar”

La fondista peruana, Inés Melchor, es una de las deportistas más destacadas del Perú, su principal objetivo es conseguir la medalla de oro en los Panamericanos que se desarrollará en nuestro país, por eso entrena sin cesar. La atleta participará en la carrera Global Energy Race 2018 de Bimbo, que se realizará el 23 de setiembre en el Parque Abtao de San Isidro.

“Por ser locales sentimos que es una obligación ganar o quedar entre los 3 primeros puestos”, comentó Inés Melchor. La fondista señaló que la federación de Atletismo ya empezó a preparar a sus deportistas para los Panamericanos .“La Federación de atletismo ya empezó a preparar a sus deportistas. Incluso estamos buscando las marcas clasificatorias, porque para poder participar en los Panamericanos nos piden cumplir con unas marcas mínimas. A partir de abril nos vamos a dedicar entrenar exclusivamente para el evento.”

Por otra parte, la deportista natural de Huancavelica comentó que se siente agradecida con el público peruano por apoyarla y considerar al documental Prueba de fondo, donde ella es protagonista, ganó el el premio del público en el festival de cine de Lima. “Agradezco al público por su apoyo. Al comienzo no me convencía la idea, porque no me gusta estar grabando. Pero después que me comentaron en qué consistía el documental acepte. Para mí lo más importante es servir de ejemplo y a la vez incentivar a los niños para que puedan practicar este deporte, eso fue mi principal motivación para grabar el documental”.

Es conocido que Inés Melchor siempre este apoyando diversas causas benéficas, porque ella considera que entre peruanos debemos darnos la mano. Por eso la campeona invitó al público hacer deporte y apoyar a los niños a cumplir su sueño. “Los niños son el futuro del país debemos de apoyarlos. Sobre la carrera tiene un acto benéfico, por cada kilómetro recorrido se va donar una rebanada de pan al Banco de Alimentos del Perú. Es importante realizar una labor social y también practicar deporte”, finalizó.