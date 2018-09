Chile vs Corea del Sur VER EN VIVO: 'La Roja' juega amistoso por fecha FIFA en Suwon

Chile vs. Corea del Sur, miden fuerzas este martes (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía FOX Sports y Chilevisión) en amistoso internacional por fecha FIFA. Cotejo iniciará a las 6:00 a.m. - hora peruana y 8:00 a.m. - hora chilena en el estadio de Suwon.

La 'Roja' tenía pactado un enfrentamiento previo, la semana pasada ante Japón, pero debido a un terremoto en el país asiático no se llevó a cabo. Por ello, la selección de Rinaldo Rueda solo tendrá un partido amistoso en esta fecha doble.

A menos de 24 horas para que rueda la pelota, el comando técnico de Rueda decidió darle día libre a sus dirigidos.

"Dimos libre por todo lo que significó la suspensión del amistoso con Japón y también por el viaje acá a Corea del Sur. El grupo se mostró muy bien por eso la decisión de complementar con tiempo libre", dijo el técnico de Chile en conferencia de prensa.

Chile vs. Corea del Sur: Diego Valdés, acusado de racista

El volante sureño ha sido señalado como racista por algunos medios de comunicación de Corea del Sur luego de que este se tomara una foto con una fanático surcoreano haciendo el ademán de ojos rasgados. Junto a él se encontraban Enzo Rocco y Gary Medel.

Chile vs. Corea del Sur: novedades en la oncena titular de 'La Roja'

Luego de la última práctica de este lunes, Rinaldo Rueda estaría realizando dos modificaciones en su XI titular. Serían las inclusiones de Arturo Vidal y Charles Aránguiz, quienes acompañarán a Gary Medel en el mediocampo. Arriba estarán Ángelo Sagal, Ángelo Henríquez y Martín Rodríguez para este duelo por fecha FIFA.

¡Última práctica antes del duelo amistoso frente a @theKFA 🇰🇷!



Revisa las mejores imágenes de los trabajos de #LaRoja en la siguiente galería fotográfica 👇



📸: https://t.co/jjyCAHqNPc pic.twitter.com/mLmCZE8CMG — Selección Chilena (@LaRoja) 10 de septiembre de 2018

Coreal del Sur, vigente campeona de los Juegos Asiáticos

El cuadro de Asia viene en racha positiva, ya que se hizo con la medalla de oro en los Juegos Asiáticos derrotando por 2-1 a Japón. Además, con esa victoria, el futbolista surcoreano Son se libró de realizar el servicio militar en su país.

Horarios para ver el Chile vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Perú - 6:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Panamá - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Honduras - 5:00 a.m.

Guatemala - 5:00 a.m.

Costa Rica - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Venezuela - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Canales para ver el Chile vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Chile - FOX Sports | Chilevision

China - PPTV Sport China

Corea del Sur - KBS2 Korea

Alineaciones probables del Chile vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE en amistoso por fecha FIFA

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Enzo Roco, Paulo Díaz; Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Ángelo Sagal, Ángelo Henríquez, Martín Rodríguez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Yong, Jang Hyun-soo, Kim Young-gwon, Hong Chul; Ki Sung-yeung, Jung Woo-Young, Nam Tae-hee; Son Heung-min, Lee Jae-sung, Ji Dong-won.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chile vs. Corea del Sur?

Si quieres seguir en Internet el Chile vs. Corea del Sur, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.