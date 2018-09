Perú vs. Alemania: Joachim Löw analizó la exclusión de Pizarro y dio los motivos

Claudio Pizarro es el máximo referente peruano en Alemania por su intachable carrera. Como era de esperarse, la prensa teutona hizo eco de su ausencia en la convocatoria de Ricardo Gareca cuando se sabía que la selección peruana iba a enfrentar al conjunto germano.

Precisamente, el técnico de la selección alemana, Joachim Löw brindó una conferencia de prensa para dar un análisis de la exclusión de Claudio Pizarro previo al Perú vs. Alemania de este domingo.

“Lo de Pizarro, no sé la decisión exacta, a la hora de la convocatoria, dado que jugó mucho tiempo. A lo mejor no se le convocó, porque existe una necesidad de hacer un recambio generacional, y su cuerpo no aguanta tanto. Por eso, no es una gran sorpresa que no haya sido convocado”, dijo Joachim Löw ante los medios.

Al principio, el estratega de 58 años tuvo dudas de por qué el ‘Bombardero de los Andes’ no fue tomando en cuenta por el comando técnico, pero luego explicó que su físico no es el mismo de antes, a pesar de que viene ganando minutos en esta nueva temporada de la Bundesliga con el Werder Bremen.

Joachim Löw no solo habló de Claudio Pizarro, sino también de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes también tuvieron un paso fructífero por el fútbol alemán. “Farfán es conocido en Alemania por su rapidez y es peligroso. Guerrero lastimosamente no puede jugar, pero lo conocemos”, afirmó el DT.

Los cambios que hará Alemania para enfrentar a Perú

El entrenador de la selección de Alemania tiene la idea de mandar un equipo joven al terreno de juego para hacerle daño a la selección peruana. “Es necesario que jugadores jóvenes sumen minutos, porque necesitan agarrar experiencia”, finalizó Joachim Löw.