YouTube: Butters y Navarro arremeten contra Yotún por fallar gol ante Holanda [VIDEO]

No lo perdonan. Los conocidos comentaristas deportivos de Radio Exitosa, Phillip Butters y Carlos Alberto Navarro, criticaron fuertemente a al jugador de la selección peruana Yoshimar Yotún, quien durante el partido contra Holanda, se perdió un gol increíble cuando el duelo aún estaba 0-0. Las críticas de los conductores ya tienen muchas vistas en Youtube.

Butters aseguró que “en una gran acción individual de Carrillo, que es lo que suele hacer él en los primeros minutos de los partidos, engancha y se la deja solo a Yotún, que despedicia el 1-0. Carrillo que hace una jugada muy buena y la falla Yotún, ¡esos goles no se fallan!, menos cuando estás de visita porque Perú es un equipo chico. Ese tema conceptual se debe ver porque el gol del minuto 1 vale igual que el del 96”.

Luego Navarro le respondió que “si alguien te dice cuando estás en la alta competencia que todos tenemos dos brazos y piernas y que no que hay que tener miedo , sí, pero la diferencia con el rival sale en la capacidad que tu tienes, y ahí es donde está los detalles en que por pequeñeces superas al rival, y ahí está, como dices tú, que Perú no puede fallar”, sostuvo el periodista en el que video que ya aparece en Youtube.

“La gente dice ¿por qué no definió Carrillo? Lo que le entrega Carrillo a Yotún es 99.9% de gol, no podemos echarle la culpa a los que no la tienen, y seguimos diciendo que Carrillo no sabe definir, pero le entregó a Yotún el gol. No se trata solamente de patear de afuera, esa ya no es labor de Gareca, porque tú no le vas a decir al DT de la selección que le diga a un jugador como patear al arco., ya es responsabilidad del jugador” recalcó el ‘Tigrillo’.