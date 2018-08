Juventus vs Chievo Verona EN VIVO con el debut de Cristiano Ronaldo: horarios y canales del duelo por la Serie A

Juventus inicia su búsqueda por el octavo título consecutivo enfrentando al Chievo Verona juegan este sábado (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE) por la fecha inaugural de la Serie A de Italia. Cristiano Ronaldo, flamante fichaje de los Bianconeros, está confirmado de titular.

El campeón del fútbol italiano, Juventus, domina desde el 2012 el torneo local pues ha ganado siete títulos consecutivos sin rivales en el horizonte. Para alegría de los hinchas el club ha logrado el traspaso del año al fichar al portugués Cristiano Ronaldo, ídolo del Real Madrid.

Sobre el debut de Cristiano Ronaldo, el técnico de Juventus, Massimiliano Allegri, destacó su llegada al equipo y lo rápido que se adapta.

"Ronaldo está muy interesado por su nuevo campeonato, por sus nuevos rivales y por la forma de jugar. Es un chico humilde, que se está integrando muy bien", aseguró Allegri.

El club italiano se reforzó con Enre Can, Joao Cancelo y Leonardo Bonucci; sin embargo perdió a Gonzalo Higuaín, Buffón y Marchisio para esta temporada.

Chievo Verona se reforzó para la nueva temporada con 10 jugadores para presentar una renovada formación ante sus hinchas. El objetivo del club es llegar a los puestos internacionales.

Juventus vs. Chievo Verona: probables alineaciones

Juventus: Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Giogio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Sami Khedira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo.

DT. Massimiliano Allegri

Chievo Verona: Stefano Sorrentino; Fabrizio Cacciatore, Luca Rossettini, Mattia Bani, Pawel Jaroszynski; Joel Obi, Ivan Radovanovic, Perparim Hetemaj; Valter Birsa, Mariusz Stepinski, Emanuele Giaccherini.

DT: Lorenzo D'Anna

Horarios del Juventus vs Chievo Verona

Perú 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Argentina 1:00 p.m.

Colombia 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Canales del Juventus vs Chievo Verona

RAI TV

Canal 766 de DirecTV

Canal 828 de Movistar TV

Serie A Pass

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Juventus vs Chievo Verona?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Chievo Verona, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.