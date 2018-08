¡Hay clásico! Programación completa de la fecha 12 del Torneo Apertura 2018

El Torneo Apertura 2018 entra a la fecha 12 con el encuentro con más historia en el fútbol peruano: Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del ‘Clásico de los clásicos’ este sábado en el estadio Nacional de Lima.

La ‘U’ llega a este encuentro luego de perder por la mínima diferencia ante otro clásico rival como Sporting Cristal. Por su parte, los ‘Grones’ vienen de vencer en casa a la Universidad San Martín por 3-1 y son los candidatos para llevarse los tres puntos.

Por su parte, el conjunto de La Florida tendrá que visitar a Ayacucho FC con la consigna de seguir en el primer lugar del Torneo Apertura 2018 y asegurar su presencia en la final del Descentralizado en diciembre.

Programación completa de la jornada 12 del Torneo Apertura 2018:

Sábado 11 de agosto



Deportivo Binacional vs. Sport Rosario

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: 25 de noviembre



UTC vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Germán Contreras



Ayacucho FC vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Eloy Molina



Sport Huancayo vs. Sport Boys

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Huancayo



Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Domingo 12 de agosto



Academia Cantolao vs. Real Garcilaso

Hora: 1:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau del Callao



Universidad San Martín vs. Deportivo Municipal

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo



Lunes 13 de agosto



Unión Comercio vs. Melgar

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba